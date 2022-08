Covid-19. Simulador para vacinação de pessoas acima dos 50 anos já está disponível

Está, por fim, disponível o simulador online criado pelo Governo para que os cidadãos com mais de 50 anos elegíveis para a primeira fase do plano de vacinação possam confirmar se estão na lista. A ministra da Saúde, Marta Temido, já o havia anunciado, apontando o lançamento ainda durante a semana passada. E foi mesmo no final da semana, isto é, na noite deste domingo, que o simulador aqui ficou disponível.

Serve cidadãos com mais de 80 anos, mesmo que saudáveis, e os que têm entre 50 e 79 anos e uma das quatro patologias consideradas de risco perante a covid-19 — insuficiência cardíaca, insuficiência renal grave, doença coronária e doença pulmonar obstrutiva crónica —, a quem basta incluir o número de utente presente no verso do cartão de cidadão para confirmar a presença. Deste segundo grupo a ser vacinado fazem parte quase um milhão de portugueses.

Na altura do anúncio, Marta Temido explicou que se um cidadão estiver incluído no plano mas o seu nome não constar da lista, deve “fazer a respetiva correção”, isto porque os erros podem ser tão simples quanto um apelido mal grafado. Em qualquer caso, o ideal é contactar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e verificar os dados da inscrição.

A ministra afirmou também que “todo o país está já a agendar e convocar pessoas para vacinação”, num processo que prevê a abertura de mais 59 unidades de saúde onde esta irá decorrer, a juntar às 40 unidades já operacionais.

Sobre os agendamentos para a vacina, o processo é feito, preferencialmente, por SMS, através de uma pergunta de “SIM” ou “NÃO”, em que o utente confirma o desejo de ser vacinado. As autoridades de saúde estão também a contactar os cidadãos por carta, e nos casos em que é enviada uma mensagem de telemóvel, Marta Temido garante que caso a pessoa não responda é enviada uma segunda mensagem, seguida de um telefonema, garantindo assim que toda a gente passível de ser vacinada nesta fase será contactada.