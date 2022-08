O olfato e a pandemia. Só lhe damos importância quando o perdemos

anielle Reed parou de contar quando chegou a 1560 e-mails numa única tarde. Era fim de março, e o seu laboratório no Monell Chemical Senses Center, em Filadélfia, tinha abruptamente entrado em confinamento por causa da covid-19. Durante semanas não tinha havido nada que fazer. Reed, que é famosa na sua área por ajudar a descobrir uma nova família de recetores que detetam sabores amargos, tinha passado anos a estudar como a genética humana afeta o modo como experienciamos o cheiro e o sabor. Era ciência importante mas de nicho, que aparentemente tinha pouco a ver com um perigoso vírus respiratório a espalhar-se pelo mundo fora.

E então, num sábado, ela foi ver a sua caixa de correio. Constatou com espanto que as mensagens proliferavam. Não era quantos e-mails havia, embora isso fosse esmagador, mas a forma como pareciam crescer, tipo hidras, brotando em todas as direções. Links ligavam-se a outras pessoas que achavam poder estar interessadas na discussão, as quais acrescentavam mais pessoas, que acrescentavam ainda outras, num vasto leque de países e disciplinas. Os e-mails em cascata reagiam todos a um obscuro alerta noticioso destinado a otorrinolaringologistas no Reino Unido. Intitulava-se “Perda de olfato como marcador da infeção de covid-19”.