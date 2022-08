Covid-19. O menor número de mortes em mais de um mês (138) em Portugal, internados descem pelo sexto dia consecutivo

O boletim deste domingo da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 138 óbitos e 1677 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas.

Trata-se do número de mortes mais baixo dos últimos 34 dias, desde que a 11 de janeiro se assinalaram 122 óbitos. É já o quinto dia consecutivo com menos de 200 mortes, algo que já não acontecia desde meados de janeiro.

Por outro lado, a contagem de novos casos é a mais reduzida do ano - só é comparável com a do dia 27 de dezembro, o domingo a seguir ao Natal, em que se registaram 1577 novas infeções. Foram 48 dias consecutivos com mais de 2000 casos, uma série que tem agora fim.

Comparando com o domingo da semana passada, verifica-se que há menos de metade dos novos casos (3508) e menos 66 óbitos (204).

O documento assinala ainda 3791 recuperados (no total são já 665.316 desde o início da pandemia em Portugal). Por isso, o número de casos ativos recua: são agora 105.119, menos 2252 do que no sábado. Isto acontece pelo 14.º dia consecutivo.

Quanto aos hospitalizados, regista-se uma queda pelo sexto dia consecutivo, ainda que menos impressiva do que nos cinco dias anteriores, em que tinha sido sempre superior a 200. Há menos 24 camas ocupadas comparando com a véspera, estando o total agora em 4826 pessoas internadas nos hospitais do país, 795 delas nos cuidados intensivos (menos oito do que no sábado).

O número de hospitalizados é, tal como já era no sábado, o mais baixo em quase um mês, desde que a 16 de janeiro se registavam 4653 pessoas.

Há ainda a registar, este sábado, um total de 139.402 contactos em vigilância, menos 3711 do que na véspera. O total de casos confirmados, desde março, é de 785.756 e o de óbitos é de 15.321.

Lisboa com menos de 1000 casos pela primeira vez no ano

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é a região com mais casos pelo 21.º dia consecutivo. Foram confirmados mais 708 casos nas últimas 24 horas, o que representa 42,2% do total nacional diário. É o valor mais baixo do ano e desde 29 de dezembro (995) que não estava abaixo dos 1000.

Na distribuição geográfica da evolução da pandemia, o Norte está em segundo lugar, com 584 casos (34,8% do total nacional). Segue-se o Centro, com 245 casos (14,6%), o Alentejo, com 58 (3,5%) e o Algarve, com 49 (2,9%). Nas ilhas, a covid-19 cresce a menor ritmo nos Açores, onde se registaram mais seis casos (0,4%), do que na Madeira, que teve 27 (1,6%).

No que diz respeito aos óbitos, voltaram a verificar-se maioritariamente em LVT: 75. No Centro foram 27, no Norte 20, no Alentejo 11 e no Algarve cinco. Nas ilhas não houve mortes a lamentar.

A distribuição geográfica em termos absolutos de infeções e óbitos fica agora assim:

Norte: 321.817 infeções e 5032 óbitos

Centro: 112.296 infeções e 2730 óbitos

Lisboa e Vale do Tejo: 295.431 infeções e 6287 óbitos

Alentejo: 27.717 infeções e 885 óbitos

Algarve: 19.368 infeções e 300 óbitos

Açores: 3671 infeções e 28 óbitos

Madeira: 5456 infeções e 59 óbitos