Covid-19. Ex-primeiro-ministro Tony Blair quer britânicos a liderar projeto do passaporte covid internacional

É inevitável a adoção de um documento que facilite a circulação em todo o mundo de quem já tiver sido vacinado contra a covid-19. A ideia de Tony Blair, defendida este sábado numa entrevista à Rádio 4 da BBC, passa pela criação de um certificado de saúde digital ou de um passaporte que seja reconhecido universalmente e que combine vacinação com a realização de testes de diagnóstico. Desta forma, o ex-primeiro-ministro britânico acredita que seria possível aos países defenderem-se melhor contra o coronavírus e, simultaneamente, permitiria que as pessoas recomeçassem a viajar, na sequência da reabertura das fronteiras.

O primeiro passo, contudo, é a realização de um processo de vacinação em grande escala, classificada mesmo como “uma questão de segurança nacional”. “Os danos à nossa economia e à economia global são enormes. Esta é a maior crise que o mundo enfrentou desde a Segunda Guerra Mundial", afirmou Blair.

Embora reconheça que os confinamentos e a estratégia de isolamento entre os países possam ser eficazes para desacelerar a doença, Tony Blair acredita que a manutenção prolongada de restrições às viagens não é uma opção sustentável. “Mesmo aqueles países que optaram pela erradicação porque puderam fazê-lo - como, por exemplo, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Austrália - em algum momento terão que abrir novamente as fronteiras.”

Há duas semanas, o ex-primeiro-ministro britânico já havia dito em entrevista ao jornal "The Telegraph" que se o Reino Unido não apoiasse um programa global de passaporte de vacina contra o coronavírus haveria um grande risco de o controlo da circulação tornar-se caótico e incontrolável. “É melhor ter regras comuns e um sistema de verificação comum, para que as pessoas saibam qual é o seu estado de doença e saibam com alguma validação”, afirmou então. Sugere o recurso, por exemplo, a um código QR e diz que essa prova não será novidade, dado que muitos países exigem, por exemplo, a prova de imunização contra a febre amarela ou outras doenças.

Países divididos

A questão do passaporte internacional de vacinação no âmbito da pandemia está, no entanto, muito longe de gerar um consenso internacional. Embora tenha vindo a aumentar o número de países que, unilateralmente, afirmem pretender avançar com esta iniciativa de certificação de vacinas, ele ainda é reduzido. Para Tony Blair o que está em causa é a necessidade de os países mais poderosos darem o exemplo, cabendo mesmo ao Reino Unido, acredita o ex-líder trabalhista, assumir a dianteira deste processo internacionalmente.

Blair pediu mesmo a Boris Johnson pediu que aproveite o facto de o Reino Unido sediar a reunião do G7 para acelerar o processo de cooperação global em torno de um "passaporte" padronizado. Na verdade, o atual primeiro-ministro britânico já havia pedido para abordar a questão da vacinação no encontro dos sete maiores países.

Grécia, Itália e Espanha já mostraram abertura para adotar um documento internacional sobre as vacinas. A Suécia e a Dinamarca já anunciaram a introdução de certificados eletrónicos para viagens ao estrangeiro, que também podem ser usados para assistir a eventos desportivos, culturais, ou até, no caso dinamarquês, para frequentar restaurantes. Há cerca de uma semana, Grécia e Israel assinaram mesmo um acordo que permite a todos aqueles que já tenham sido vacinados contra o novo coronavírus acesso a um passaporte exclusivo que abre as portas à livre circulação de pessoas entre os dois países, assim que as restrições impostas às viagens internacionais sejam levantadas.

A Islândia, que não faz parte da União Europeia mas pertence ao Espaço Schengen, começou, no final de janeiro, a emitir documentos digitais, com o objetivo de facilitar a circulação entre países. Na Estónia, os viajantes estão isentos de quarentena se, na chegada ao país, apresentarem um comprovativo de vacinação ou teste de diagnóstico - uma empresa lançou um projeto-piloto de certificação e o país está a trabalhar com a Organização Mundial da Saúde (OMS) para desenvolver certificados de vacinação digital. A OMS é, no entanto, crítica à implementação de passaportes de vacinação como pré-requisito para viagens.

França, Alemanha e Bélgica, contudo, estão ainda reticentes. E, em Portugal, o ministro da Economia e Transição Digital considera “prematuro discutir a criação dos chamados passaportes de vacinação, nesta fase, em que o processo de vacinação na UE ainda está concentrado em grupos prioritários”.