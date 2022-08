Covid-19: GNR detém dono de café em Marinhais por violação do confinamento

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, no sábado, o dono de um café e restaurante na freguesia de Marinhais, em Salvaterra de Magos (Santarém), por estar a vender bebidas alcoólicas dentro do estabelecimento, disse à Lusa fonte daquela entidade.

Segundo o oficial de dia do Comando Geral da GNR, o proprietário do café "já era reincidente" e tinha sido notificado noutra situação idêntica.

A situação aconteceu pelas 12:40 de sábado, disse o tenente-coronel José Vieira, que assegurou que os clientes do café que se encontravam no interior do estabelecimento apenas foram avisados e acataram as ordens dos agentes da GNR.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.384.059 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.183 pessoas dos 784.079 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.