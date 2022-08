Covid-19: Marinha ultrapassa 80 mil contatos no apoio à linha SNS 24

As dez equipas da Marinha que estão a apoiar o Ministério da Saúde no rastreio de contatos e infetados pelo novo coronavírus já efetuaram 20572 inquéritos epidemiológicos e 59442 chamadas telefónicas a pessoas que estiveram em contacto com casos positivos, desde o início de dezembro.

Os dados foram divulgados este sábado pela Marinha, informando ainda que este ramos das Forças Armadas já efetuou 177 ações de sensibilização, junto das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e Lares Residenciais dos distritos de Faro, Beja e Setúbal.