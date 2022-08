Covid-19. Unilabs confirma que identificou mais casos da variante brasileira em Portugal

Foi em entrevista no “Jornal 2” da RTP que Luís Menezes, diretor-geral da Unilabs Portugal, confirmou que o seu laboratório tinha identificado nas últimas 24 horas mais casos da variante brasileira de covid-19. No entanto, não disse ao certo quantos casos estão em causa, acrescentando apenas que as autoridades de saúde já estão informadas.

A notícia surge depois de esta quarta-feira também a Unilabs ter identificado dois casos desta variante. “A partir do momento em que se detetam em determinada região é normal que haja transmissibilidade”, disse Luís Menezes, que disse que ainda assim os “números são baixos”. “E vai ser normal que outros laboratórios comecem também a identificar mais casos.”

Os dois primeiros casos identificados por este laboratório na quarta-feira dizem respeito a duas pessoas na região de Lisboa. Caso os resultados sejam confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), estes são os primeiros casos da variante brasileira em Portugal.

Na quarta-feira, em resposta conjunta ao Expresso, a Direção-Geral da Saúde e o INSA confirmaram “a receção de duas amostras suspeitas de estarem associados à variante genética do SARS-CoV-2 primeiramente detetada no Brasil”. “As amostras serão agora analisadas através da sequenciação genómica, de forma a poder concluir se se tratam de facto de casos de covid-19 associados a esta variante.”

As mesmas entidades asseguram ainda que assim que são identificadas “variantes que suscitam reforço de monitorização” as autoridades de saúde confirmam que “o caso está isolado e que todos os contactos estão identificados e em isolamento profilático”.

Encontrada pela primeira vez em viajantes japoneses que passaram pelo estado brasileiro do Amazonas em dezembro, uma nova estirpe do coronavírus designada pelos cientistas como B.1.1.28.1 ou P.1 tem preocupado autoridades de saúde em todo o mundo.

A nova estirpe brasileira já é predominante na cidade de Manaus, capital do Amazonas, que enfrenta um colapso do sistema de saúde desde o início de janeiro, quando a alta procura de pacientes ocasionou problemas de abastecimento de consumíveis básicos para atendimento médico - como fornecimento de oxigénio.

É considerada altamente contagiosa, uma vez que tem alterações genéticas similares às encontradas no Reino Unido e na África do Sul. Já foi identificada em países como EUA, Itália e Espanha.