Covid-19. 149 mortes e 2854 infetados (menos 626 do que na quinta-feira) em 24 horas. Há ainda 7617 recuperados em Portugal

O boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 149 óbitos e 2854 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas.

Trata-se de uma redução do número de novos infetados face a quinta-feira (3480). Pode ainda ser feita uma comparação com a semana passada, que é bem explícita: há menos 4062 novos casos do que na última sexta-feira (6916).

Quanto aos óbitos, há menos 18 do que na véspera (167), mas muito menos do que há uma semana, quando se registaram 258. Trata-se do terceiro dia consecutivo com menos de 200 mortes, algo que já não sucedia desde meados de janeiro. O país ultrapassou esta sexta-feira a fasquia das 15 mil vítimas mortais (15.034).

O documento assinala ainda 7617 recuperados (no total são já 652.739 desde o início da pandemia em Portugal). Por isso, o número de casos ativos recua: são agora 113.450, menos 4912 do que na quinta-feira. Isto acontece pelo 12.º dia consecutivo.

Quanto aos hospitalizados, há menos 340 camas ocupadas comparando com a véspera. É o quarto dia seguido de descida nos internamentos. Há agora 5239 pessoas internadas nos hospitais do país, 846 delas nos cuidados intensivos (mais dez do que na quinta-feira).

Há ainda a registar, esta sexta-feira, um total de 149.651 contactos em vigilância, menos 5647 do que na véspera. O total de casos confirmados, desde março, é de 781.223.

Nova descida acentuada na região de Lisboa

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) ainda domina as novas infeções e tem o ritmo mais alto da pandemia nesta altura. De quinta para sexta-feira, foram confirmados mais 1366 casos, o que representando cerca de 48% do total nacional diário, é, ainda assim, uma descida significativa face a ontem (1846). E mais ainda se olharmos para quarta-feira, quando tinha havido 2192 novos infetados.

Na distribuição geográfica da evolução da pandemia, aparece o Norte em segundo lugar, desta vez com 720 casos, uma subida mas pouco significativa face a ontem (709). São 25% das infeções desta sexta-feira.

Segue-se o Centro, com 427 casos, menos do que na quinta-feira, o Alentejo, com 142, e o Algarve, com 109. Nas ilhas, a covid-19 cresce a menor ritmo nos Açores, onde se registaram mais 16 casos, do que na Madeira, que teve 74.

No que diz respeito aos óbitos, voltaram a verificar-se sobretudo em LVT: 64. No Norte, foram 35, no Centro, 32, 10 no Alentejo, sete no Algarve e um na Madeira.

No dia em que Portugal passou a barreira das 15 mil vítimas mortais por covid-19, a distribuição geográfica em termos absolutos de infeções e óbitos fica agora assim:

Norte: 320.556 infeções e 4991 óbitos

Centro: 111.561 infeções e 2678 óbitos

Lisboa e Vale do Tejo: 293.283 infeções e 6132 óbitos

Alentejo: 27.546 infeções e 862 óbitos

Algarve: 19.249 infeções 284 óbitos

Açores: 3660 infeções e 28 óbitos

Madeira: 5368 infeções e 59 óbitos