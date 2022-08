Força de Reação Imediata ativada para apoiar coordenador do plano de vacinação contra covid-19

O Estado-Maior da Força de Reação Imediata (FRI) foi ativado na última sexta-feira, 5 de fevereiro, para apoiar o coordenador da task force do plano de vacinação contra a covid-19, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo. A informação foi avançada esta quinta-feira em comunicado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

O Estado-Maior da FRI é constituído por 20 militares do EMGFA, da Marinha, do Exército e da Força Aérea, a que se soma um staff pessoal de três elementos, e está a operar no Comando Conjunto para as Operações Militares, em Oeiras.

O grupo apoia o coordenador nas áreas de planeamento estratégico, coordenação, gestão corrente e comunicação. Ainda de acordo com a nota, integra oficiais de ligação nas cinco administrações regionais de saúde, nos serviços partilhados do Ministério da Saúde, na Direção-Geral da Saúde, no Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e na Sala de Situação da task force, localizada no Ministério da Saúde.

A FRI é uma força conjunta e está permanentemente pronta e equipada com os meios do EMGFA, da Marinha, do Exército e da Força Aérea, conclui o comunicado.