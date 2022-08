Covid-19. França regista 371 mortos em 24 horas

Nas últimas 24 horas morreram em França 371 pessoas devido à covid-19 e a variante detetada no Reino Unido continua a crescer, sendo responsável por 20 a 25% dos contágios em França, segundo o ministro da Saúde, Olivier Véran.

"A variante detetada no Reino Unido é responsável de um quarto a um quinto das infeções atualmente em França", disse esta quinta-feira o ministro da Saúde em conferência de imprensa.

Olivier Véran indicou ainda que cada semana que o país "ganha" face a esta variante sem estar em confinamento, é uma semana em que o país "consegue respirar" e ganha tempo.

No entanto, em certas regiões, a propagação do vírus devido às variantes detetadas na África do Sul e no Brasil preocupa as autoridades, com 300 registados em Moselle, junto à fronteira coma a Alemanha.

Esta quinta-feira foram registados 21.063 novos casos do novo coronavírus, sendo o total de casos confirmados agora de 3.406.685. Há atualmente 27.007 pessoas hospitalizadas e 3.337 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia e devido à covid-19 morreram em França 80.803 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.355.410 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.