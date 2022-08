Covid-19. Depois da ajuda alemã, chegam a Portugal equipas clínicas do Luxemburgo e de França

Primeiro foram profissionais de saúde alemães e agora serão médicos e enfermeiros do Luxemburgo e de França a ajudarem os colegas portugueses. Portugal aceitou ajuda de mais estes dois países e prepara-se para receber as equipas clínicas em dois hospitais do Serviço Nacional de Saúde.

A equipa do Luxemburgo é constituída por dois médicos e dois enfermeiros e vai apoiar o Serviço de Medicina Intensiva do Hospital do Espírito Santo, em Évora. Já de França chega um médico e três profissionais de enfermagem para trabalharem no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

A informação foi avançada ao final da tarde desta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. "Esta ajuda constitui um apoio importante a dois hospitais que têm vindo ainda a sentir uma elevada pressão ao nível dos Cuidados Intensivos. Ambas as equipas devem chegar na semana de 15 de fevereiro, prevendo-se uma estada de 15 dias."