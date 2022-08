Covid-19. 167 mortes e 3480 infetados (menos do que na quarta-feira) em 24 horas. Há ainda mais de oito mil recuperados em Portugal

O boletim desta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 167 óbitos e 3480 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas.

Trata-se de uma quebra do número de novos infetados face a quarta-feira (4387). Pode ainda ser feita uma comparação com a semana passada, que é bem explícita: há menos de metade dos novos casos da última quinta-feira (7914).

Quanto aos óbitos, há mais seis do que na véspera (161), mas muito menos do que há uma semana, quando se registaram 225. Trata-se do segundo dia consecutivo com menos de 200 mortes, algo que já não sucedia desde meados de janeiro.

A taxa de letalidade, que representa a relação entre casos identificados e óbitos, atinge 1,91%, valor semelhante ao mais alto verificado a 27 de outubro.

O documento assinala ainda 8263 recuperados. Por isso, o número de casos ativos recua: são agora 118.362, menos 4950 do que na quarta-feira. Isto acontece pelo 11.º dia consecutivo.

Quanto aos hospitalizados, há menos 259 camas ocupadas comparando com a véspera. Há agora 5570 internamentos nos hospitais do país, 836 deles nos cuidados intensivos (menos 17 do que na quarta-feira).

Os números gerais da pandemia em Portugal são esta quinta-feira os seguintes: 645.122 recuperados, 14.885 óbitos, 155.298 contactos em vigilância e 778.369 infeções confirmadas desde março.

Lisboa e Vale do Tejo com 53% dos casos nas últimas 24 horas

A Madeira volta a estar acima de uma centena de infeções diárias, algo que não acontecia desde as 136 verificadas no domingo: desta vez foram registadas 152, o terceiro número de casos diários mais elevado na região, onde foram contabilizadas mais 3 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 58.

Nos Açores foram detetados mais seis casos, menos três do que na véspera, sem qualquer óbito a registar nas últimas 24 horas.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ter a maioria dos casos reportados esta quinta-feira, representando 53% do global diário, com 1846 novos contágios e mais 86 mortes. Seguem-se Norte com mais 709 casos e 39 mortes, Centro com 518 e 22 vítimas mortais, Alentejo com 101 e 11 óbitos, Algarve com 148 e 6 fatalidades.

Quanto a número absolutos, casos (e mortes) por região, a fotografia do país fica assim:

Norte: 319.836 casos (4956 mortes)

Centro: 111.134 (2646)

LVT: 291.917 (6068)

Alentejo: 27.404 (852)

Algarve: 19.140 (277)

Açores: 3644 (28)

Madeira: 5294 (58)