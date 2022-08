Costa em Bruxelas para assinar regulamento da bazuca

Depois do Parlamento Europeu é a vez de o Conselho, que junta os Governos dos 27, aprovar o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), o principal instrumento financeiro do novo Fundo de Recuperação, onde estão 672,5 mil milhões de euros (de um total de 750 mil milhões) em subvenções e empréstimos para financiar os planos nacionais de recuperação. A adoção aconteceu esta quinta-feira, um dia depois do voto favorável dos eurodeputados.

Falta agora a assinatura formal da presidência do Conselho da UE, que está nas mãos de Portugal. A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus está em Bruxelas e tem assinado documentos noutros dias mas, para a ocasião, e apesar das atuais restrições de viagens, o primeiro-ministro decidiu viajar para a capital belga e será ele a deixar a assinatura no regulamento, ao lado do presidente do Parlamento Europeu (PE), David Sassoli.

António Costa deve chegar ao PE um pouco antes das 09h (hora de Lisboa) desta sexta-feira, encontra-se com Sassoli e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, seguindo-se a assinatura do regulamento e uma conferência de imprensa por volta das 9h30.

Planos finais podem começar a ser entregues

A maioria dos países, incluindo Portugal, tem vindo a trabalhar com a Comissão Europeia nos esboços de planos nacionais para garantir um equilíbrio entre investimentos e reformas. No entanto, a partir do momento em que o regulamento do MRR for publicado no Jornal Oficial (algo que deve acontecer a 18 de fevereiro), os governos podem começar a enviar para Bruxelas a versão final, decorrendo o prazo previsto para entrega até 30 de abril.

Assim que Bruxelas tiver em mãos um Plano de Recuperação e Resiliência tem dois meses para avaliá-lo e os governos têm mais quatro semanas para decidir se o aprovam por maioria qualificada. Admitindo que o processo de aprovação pode ir aos três meses, quanto mais depressa os planos forem submetidos mais depressa são aprovados e um dos objetivos assumidos da presidência portuguesa é que este processo fique concluído até final de junho.

"Com o Mecanismo de Recuperação e Resiliência em vigor é tempo de concentrar todos os esforços na preparação e apresentação de planos nacionais ambiciosos de recuperação e resiliência. O novo mecanismo oferece aos Estados-membros a possibilidade sem precedentes de apoiar a recuperação da crise provocada pela covid-19 e as transições verde e digital de uma forma inclusiva. Precisamos de fazer o melhor uso desta oportunidade", escreve João Leão, em comunicado do Conselho.

A avaliação dos planos está ligada às recomendações que têm sido feitas aos países no âmbito dos Semestre Europeu, incluindo em 2019. Mas é preciso também garantir que 37% das verbas são para apoiar a transição verde e pelo menos 20% a transformação digital. Os países devem ainda ter em conta a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Outra critério fundamental obriga os países a assegurar sistemas de controlo adequados para prevenir e detetar casos de corrupção, fraude e conflitos de interesse.

Ao passarem no teste e na aprovação do Conselho, os planos de recuperação garantem uma primeira tranche de 13% das subvenções que foram destinadas ao país.

Comissão ainda sem autorização para ir aos mercados

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência está pronto a funcionar, mas a chamada bazuca ainda não tem munição, uma vez que depende de um outro processo em curso: a ratificação da Decisão de Recursos Próprios, que dá à Comissão Europeia autorização para contrair dívida nos mercados.

Só quando os parlamentos dos 27 países concluírem este processo é que há dinheiro para transferir para os cofres nacionais. Enquanto isso não acontecer, os planos nacionais de recuperação e resiliência até podem ser aprovados mas o Executivo comunitário não teria margem para assumir o compromisso orçamental.

Ao que o Expresso apurou, ainda só seis países ratificaram até agora a Decisão: Portugal, Chipre, Croácia, Eslovénia, França e Roménia. Faltam 21. Para já ainda há tempo, mas é importante que não haja derrapagens. A expectativa da Comissão é que a ratificação fique concluída até ao final do segundo trimestre, altura em que os planos de recuperação devem também estar em fase de aprovação.