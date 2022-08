Estudo revela novos sintomas associados à covid-19. Arrepios e perda de apetite são dois deles

Arrepios, perda de apetite, dores de cabeça e musculares são também possíveis sintomas da covid-19, concluiu um estudo do Imperial College London, com base em testes de diagnóstico (PCR) e questionários envolvendo mais de um milhão de pessoas.

Realizada entre junho de 2020 e o mês de janeiro de 2021, a investigação aponta para uma maior probabilidade de teste positivo para o novo coronavírus entre aqueles com os sintomas descritos, ainda que cerca de 60% das pessoas infetadas não tenham relatado nenhum sintoma na semana anterior à realização do teste.

A incidência dos sintomas revelou diferenças em função dos grupos etários, com exceção dos arrepios, que foram mencionados por pessoas de todas as idades.

As dores de cabeça foram referidas sobretudo pelos jovens na faixa dos cinco aos 17 anos, grupo onde foram menos mencionados os sintomas clássicos, como febre e tosse persistente.

Nas pessoas entre os 18 a 54 anos e no grupo acima de 55 anos, a perda de apetite foi o sintoma mais comum, enquanto as dores musculares apareceram descritas maioritariamente entre quem tinha entre 18 a 54 anos.

Estes são sintomas que vêm somar-se aos já conhecidos e que constam entre os critérios para despiste da covid-19: febre, tosse persistente, e perda do olfato e/ou paladar.

Os investigadores acreditam que cerca de metade das infeções sintomáticas por coronavírus seriam detetadas se todos os que apresentam estes sintomas “clássicos” fossem testados, percentagem que aumentaria para cerca de três quartos caso os novos sintomas identificados venham a ser incluídos como sinal possível de covid-19.

As estirpes do vírus parecem influenciar o tipo de sintomas. Entre os que foram infetados pela nova variante, descoberta em Kent, a perda ou alteração do olfato surge como menos frequente, ainda que a tosse tenha sido mais relatada, escreve a “Sky News”.