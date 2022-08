Covid-19. Mais 4387 infetados, 161 mortos e 8781 recuperados em Portugal

A pandemia em Portugal continua a recuar, prosseguindo a tendência dos últimos dias. Os óbitos diários voltaram a situar-se abaixo dos 200 (161): é o número mais baixo desde 17 de janeiro, quando se registaram 152 mortes por covid-19.

O boletim da DGS reporta a existência de 4.387 novos casos. O número diário de infetados é o mais elevado desde sábado, dia em que 6132 portugueses testaram positivo. Isso traduz-se num crescimento percentual de 0,57.

O mesmo documento desta quarta-feira dá igualmente conta de mais 8781 doentes recuperados nas últimas 24 horas — bem abaixo dos 15.157 registados na véspera.

A taxa de letalidade, que representa a relação entre casos identificados e óbitos, atinge 1,90%, o valor mais alto desde 27 de outubro, quando se fixava nos 1,91%.

O número de casos ativos recua 4555, uma descida que se verifica pelo décimo dia consecutivo, também há esta quarta-feira menos doentes internados nos hospitais. Em enfermaria estão menos 241 doentes (total: 6829), e nas Unidades de Cuidados Intensivos há menos 9 internamentos (total: 853).

Os números gerais da pandemia são hoje os seguintes: 123.213 casos ativos, 636.859 recuperados, 14.718 óbitos, 162.566 contactos em vigilância e 774.889 casos confirmados desde março de 2020, quando foi identificado o primeiro caso em Portugal.

LVT com metade dos novos casos

Lisboa e Vale do Tejo soma mais 2192 contágios, o que equivale a 49,97% dos casos diários a nível nacional. Seguem-se o Norte com 1050 (23,93%), o Centro com 775 (17,67%), o Alentejo com 185 (4,22%), o Algarve com 129 (2,94%), a Madeira com 47 (1,07%) e os Açores com 9 (0,21%).

As mortes das últimas 24 horas voltaram a registar-se, na sua maioria, na região de Lisboa e Vale do Tejo (77), seguindo-se o Norte (33), o Centro (31), o Alentejo (12), o Algarve (6), os Açores (1) e a Madeira (1).

Quanto a número absolutos, casos (e mortes) por região, a fotografia do país fica assim:

Norte: 319.127 casos (4917 mortes)

Centro: 110.616 (2624)

LVT: 290.071 (5982)

Alentejo: 27.303 (841)

Algarve: 18.992 (271)

Açores: 3638 (28)

Madeira: 5142 (55)