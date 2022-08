Covid-19. Doente transferido de Lisboa morre na Madeira

Um dos três doentes transferidos para a Madeira morreu esta terça-feira na unidade cuidados intensivos do Hospital Central do Funchal. Outro dos doentes saiu entretanto dessa unidade.

A nota oficial emitida pela Secretaria Regional da Saúde não acrescenta pormenores. Não é revelada nem a idade nem o género deste doente - o Expresso apurou entretanto que se trata de uma pessoa do sexo masculino.

A vítima mortal é uma das três pessoas que a 29 de janeiro foram transferidas de dois hospitais da Grande Lisboa - dois do Beatriz Ângelo e um do São Francisco Xavier- num avião C-130 da Força Aérea. Quando deram entrada na unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o estado clínico era crítico, mas estavam todos estáveis. A situação complicou-se para um dos doentes e o desfecho foi o pior.

O doente que veio de Lisboa é uma das três pessoas que morreram esta terça-feira na Madeira com covid-19 - o total de vítimas no arquipélago subiu para 58.

O estado de saúde de outro dos doentes transferidos para a Madeira evoluiu de forma favorável esta terça-feira. Neste momento, este doente está na unidade dedicada à covid-19.

O terceiro doente continua internado nos cuidados intensivos, onde a pressão continua a ser pouca na Madeira. Na verdade, a região já voltou a disponibilizar mais três camas de cuidados intensivos para os doentes dos hospitais do Continente.