Covid-19. 203 mortes e 2583 infetados (um aumento face a segunda-feira) e mais de 15 mil recuperados em Portugal

O boletim desta terça-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 203 óbitos e 2583 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas.

Ambos os números representam ligeiros aumentos face a segunda-feira, dia em que se assinalaram 196 óbitos e 2505 novas infeções. As segundas e terças-feiras são dias em que geralmente os números são mais baixos, fruto de uma menor produção dos laboratórios ao fim de semana.

O documento assinala ainda 15.157 recuperados, o segundo valor mais alto da pandemia, apenas atrás do dia 2 de fevereiro (17.572). Por isso, o número de casos ativos recua: são agora 127.867, menos 12.777 do que na segunda-feira. Isto acontece pelo nono dia consecutivo.

Quanto aos hospitalizados, há menos 274 camas ocupadas comparando com a véspera, o maior recuo em 24 horas da pandemia neste item.

Há agora 6070 internamentos nos hospitais do país, 862 deles nos cuidados intensivos (menos 15 do que na segunda-feira).

Os números gerais da pandemia em Portugal são esta terça-feira os seguintes: 628.078 recuperados, 14.557 óbitos, 171.502 contactos em vigilância e 770.502 infeções confirmadas desde março.

Lisboa e Vale do Tejo com o valor mais baixo do ano

Lisboa e Vale do Tejo regista esta terça-feira mais 1.214 infeções, o valor mais baixo verificado desde 29 de dezembro de 2020, dia em que somou 995 novos casos de covid-19. Foram contabilizados mais 115 mortes provocadas pelo novo coronavírus, mais de metade do número total de óbitos reportados no boletim da DGS desta terça-feira.

Segue-se o Norte com mais 649 casos e 35 óbitos nas últimas 24 horas, o Centro registou 439 infeções e 34 mortes, o Alentejo têm agora mais 119 contágios confirmados e 16 vítimas mortais, enquanto o Algarve regista mais 88 casos e apenas uma morte.

A Madeira contabiliza mais 68 casos e uma morte. Os Açores, por sua vez, registam seis novas infeções e também um óbito.

Quanto a números absolutos, casos confirmados (e mortes), por região, a fotografia do país fica assim:

Norte: 318.077 casos (4.884 mortes)

Centro: 109.841 (2.593)

Lisboa e Vale do Tejo: 287.879 (5.905)

Alentejo: 27.118 (829)

Algarve: 18.863 (265)

Açores: 3.629 (27)

Madeira: 5.095 (54)

Nota: título retificado, devido ao facto de ser o segundo dia com mais recuperados da pandemia e não o terceiro. Tal deve-se ao facto de, a 16 de novembro, a DGS ter de facto reportado 17.089 recuperados, mas desse total 13.529 eram acertos de curados não oficializados anteriormente.