Vacinação covid-19. Governo cria simulador online para cidadãos com mais de 50 anos

O Governo está a criar um simulador online para os cidadãos com mais de 50 anos conseguirem apurar se estão incluídos na primeira fase do plano de vacinação, anunciou esta segunda-feira em conferência de imprensa a ministra da Saúde, Marta Temido. A ferramenta vai estar disponível "no final desta semana" e poderá ser acedida aqui. Para utilizá-la será apenas necessária a introdução de dados como o número do utente, a data de nascimento, e o nome completo.

Além disso, esta semana “todo o país está já a agendar e convocar pessoas para vacinação”, indicou Marta Temido, o que significa a abertura de mais 59 unidades de saúde onde a vacinação irá decorrer, a juntar às 40 unidades já operacionais. O segundo grupo de cidadãos prioritários a vacinar vai englobar 957 mil pessoas entre os 50 e os 79 anos com pelo menos uma comorbilidade associada, ou pessoas com mais de 80 anos.

Em específico sobre as convocatórias, Marta Temido apontou que há 2.380 inoculações agendadas. O processo está a ser feito por SMS: foram enviadas 1.677 SMS, e 902 pessoas responderam que “sim”, queriam ser vacinadas. As autoridades de saúde estão também a contactar os cidadãos por carta, e nos casos em que é enviada uma mensagem de telemóvel, Marta Temido garante que caso a pessoa não responda é enviada uma segunda mensagem, seguida de um telefonema, garantindo assim que toda a gente passível de ser vacinada nesta fase é contactada.

Em relação aos cidadãos sem médico de família ou que não estão inseridos no SNS, a Ministra sinaliza que poderão contactar o seu médico habitual para dar início ao processo de convocatória - neste momento, já foram emitidas 4.140 declarações médicas desse género.

Nesta altura, os últimos números indicam que até ao final da semana passada Portugal tinha recebido cerca de 453 mil vacinas. “Processo vai ser expandido ao longo das próximas semanas consoante a capacidade de vacinas”, apontou a governante, sem esquecer "o contexto de escassez" das mesmas, um problema a nível europeu.

Assim, esta semana o país vai receber quase 88 mil doses da vacina da Pfizer, e está prevista a entrega de quase 23 mil doses da vacina da Moderna. Além disso, diz Temido, a primeira entrega da vacina da AstraZeneca - mais de 43 mil doses - chegou este domingo. Esta vacina será dada, preferencialmente, a cidadãos com menos de 65 anos, à semelhança do que fizeram outros países. No entanto, "não está em causa a segurança e a qualidade da vacina", garantiu Temido, um parecer que foi repetido por Válter Fonseca, diretor da DGS e também presente na conferência de imprensa.

Marta Temido referiu-se ainda à capacidade de testagem, que não deve abrandar apesar das melhorias dos últimos dias: “Não podemos deixar cair o número de testes, temos de intensificar os esforços do lado da oferta”. Disse ainda que “todos os profissionais de saúde são bem-vindos no SNS” nesta altura, comentando uma carta que um grupo de médicos reformados enviou esta segunda-feira ao Ministério, mostrando-se disponíveis para trabalhar. Temido garante já ter encaminhado a missiva para os prestadores de cuidados de saúde.

Quanto ao auxílio internacional dado a Portugal nesta fase, a ministra apontou que Portugal continua “a trabalhar e articular com vários países da UE sobre possíveis apoios e colaborações”, mas não confirmou que um auxílio concreto tenha sido, para já, consumado.