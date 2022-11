Covid-19. Vacina da Pfizer/BioNTech é eficaz contra variantes do vírus

A vacina da Pfizer/BioNTech mostra-se eficaz contra as variantes da covid-19 com origem no Reino Unido e na África do Sul. É o que se conclui de um estudo publicado esta segunda-feira na Nature Medicine, que apresentou melhores resultados no primeiro caso, da variante britânica (chamada B.1.1.7), do que no segundo, a sul-africana, ou B.1.351. As diferenças, porém, são pequenas.

O estudo usou amostras de vírus geneticamente modificadas, para ficarem semelhantes às variantes, e utilizou-as no sangue de pessoas que foram inoculadas com a vacina da Pfizer. E a conclusão mais importante é a de que os anticorpos que estavam no sangue dos vacinados responderam eficazmente.

Outro facto importante a ter em conta é que o estudo foi revisto por pares, ainda que apresente a limitação de que “os vírus modificados [como foi o caso] não incluem a totalidade das mutações encontradas nas variantes”, segundo os investigadores, citados na apresentação do estudo, que tinha tido pré-apresentação no final de janeiro.

A notícia é, ainda assim, animadora, especialmente se pensarmos que este domingo a África do Sul suspendeu temporariamente o programa de vacinação no país após um estudo ter demonstrado uma eficácia “limitada” da vacina AstraZeneca/Oxford contra a variante B.1.351.