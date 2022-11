Covid-19. Mais 196 mortes (o valor mais baixo dos últimos 21 dias), 2505 infetados e 6755 recuperados em Portugal

O boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 196 óbitos e 2505 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas.

É o número de mortos mais baixo dos últimos 21 dias, após 20 dias consecutivos acima das 200 mortes. A última vez que o país ficou abaixo das duas centenas de mortes foi a 18 de janeiro (167).

O maior número de óbitos continua verificar-se em Lisboa e Vale do Tejo (100), seguindo-se a região Centro (38), Norte (32), Alentejo (19), Algarve (4) e Madeira (3). Não se registaram vítimas mortais nos Açores nas últimas 24 horas.

O número de novos casos é o mais baixo em mais de um mês, desde que a 28 de janeiro (a segunda-feira a seguir ao Natal) se oficializaram 2093 novos infetados. É o sexto dia consecutivo de queda: são menos 1003 novos infetados face a domingo (3508) e menos de metade dos registados na última segunda-feira (5805).

O documento assinala ainda 6755 recuperados, pelo que o número de casos ativos também recua: são agora 140.644, menos 446 do que no domingo. Isto acontece pelo oitavo dia consecutivo.

As piores notícias vêm do lado dos hospitalizados, há mais 96 camas ocupadas comparando com a véspera, o que aumenta o total para 6344 internamentos nos hospitais do país. O balanço no subgrupo dos cuidados intensivos é também de crescimento: há mais 12 doentes críticos (total: 877, ainda próximo do pico de 904, na sexta-feira).

Os números gerais da pandemia em Portugal são esta segunda-feira os seguintes: 612.921 recuperados, 14.354 óbitos, 140.644 casos ativos, 180.905 contactos em vigilância e 767.919 infeções confirmadas desde março de 2020.

Mais de 70% dos casos em Lisboa e Vale do Tejo

A balança da evolução da pandemia volta a pender para a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) como não acontecia desde setembro. No dia 21 desse mês, LVT tinha tido 70,47% dos casos, sensivelmente a mesma proporção que detém esta segunda-feira, que é de 70,26%, e que advém dos 1760 casos registados nas últimas 24 horas.

A região Norte, outrora fustigada com números elevados, teve agora 379 infeções, cerca de 15% do total, um pouco acima da região Centro, com 177 casos, 7% do total.

Seguem-se as regiões menos afetadas pela pandemia desde o início, em março do ano passado: Alentejo registou 60 novos casos, enquanto o Algarve tem mais 61.

Nas ilhas, a Madeira aproxima-se dos valores continentais, com 58 novos doentes, ao passo que os Açores voltam a ser a região que documenta menos casos num dia: apenas dez.

Quanto a números absolutos, casos confirmados (e mortes), por região, a fotografia do país fica assim:

Norte: 317.428 casos (4849 mortes)

Centro: 109.402 (2559)

LVT: 286.665 (5790)

Alentejo: 26.999 (813)

Algarve: 18.775 (264)

Açores: 3623 (26)

Madeira: 5027 (53)