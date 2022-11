Covid-19. Fórum Médico critica Governo pela gestão da pandemia no SNS e pede “transparência sobre o plano de vacinação”

“Todas as patologias e todas as especialidades importam. Para os médicos não há doenças, há doentes, e todas as vidas têm o mesmo valor.” O Fórum Médico, que engloba a Ordem dos Médicos e vários sindicatos destes profissionais, veio a público criticar a “gestão política do dossier da pandemia”, gestão essa que analisam como “claramente desvinculada de quem trabalha no terreno”. O Fórum Médico critica a opção do Governo de, nesta fase da pandemia, parar “por sucessivas vezes” a atividade não covid-19 no SNS, “condenando as pessoas com outras doenças a ficar sem resposta em tempo útil, ou com um tempo de resposta que pode comprometer a sua evolução clínica, e sem que se vislumbre um plano que lhes dê melhores perspetivas, a curto ou médio prazo”, alertam.

A plataforma dá o exemplo do Decreto-Lei n.º 10-A/2021, publicado no dia 2 de fevereiro, que segundo o Fórum Médico relega os doentes não covid-19 “sempre para segundo plano”, dado que prevê que todo o horário médico possa ser integralmente dedicado aos doentes covid-19, independentemente da especialidade. Criticam em específico o Artigo 12.º do decreto, que dizem ser confuso em relação aos delegados de saúde - que devem ser “necessariamente médicos e, preferencialmente, especialistas de Saúde Pública''.

Além disso, o Fórum Médico olha com reserva para o primeiro mês de vacinação contra a covid-19 em Portugal: “apresenta várias lacunas na identificação dos grupos de risco, operacionalização e fiscalização da vacinação”. Apesar do plano ter dado prioridade aos médicos e outros profissionais de saúde, porque “proteger quem nos protege é proteger toda a sociedade”, lembram, a plataforma constata que este processo “está significativamente atrasado em relação aos prazos anunciados”. “Ao mesmo tempo anuncia-se e avança-se para a vacinação de outros grupos, numa estratégia ditada pela manipulação da perceção pública”, acrescentam ainda, lembrando que neste momento só cerca de 30% dos médicos do SNS estarão vacinados.

“A desproteção dos restantes médicos cria evidentemente um risco acrescido de dificuldades no combate à pandemia, bem como no acesso a consultas, exames e cirurgias. Esta situação está a gerar uma forte indignação entre os médicos e as organizações que os representam”, analisam ainda, pedindo ao Governo “informação séria e transparente” sobre o plano de vacinação.