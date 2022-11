Covid-19 no 🌏: EUA com quase 1500 mortes e 100 mil casos em 24 horas

EUA

Os Estados Unidos registaram 1.447 mortes provocadas por covid-19 nas √ļltimas 24 horas, al√©m de 95.764 novos casos, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, o país acumulou 463.339 óbitos e 26.998.218 casos confirmados.

Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção.

Alemanha

As autoridades de sa√ļde alem√£s registaram 4.535 novas infe√ß√Ķes pelo novo coronav√≠rus e 158 mortes nas √ļltimas 24 horas, segundo os dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados na madrugada de hoje.

De forma geral, no início da semana os valores de casos e mortes são mais baixos, entre outros motivos, porque são realizados menos testes de SARS-CoV-2 no fim de semana.

O n√ļmero de casos positivos desde o an√ļncio do primeiro cont√°gio no pa√≠s, em 27 de janeiro de 2020, √© de 2.288.545 e o n√ļmero de √≥bitos est√° em 61.675, referiu o RKI.

√Āfrica

√Āfrica registou nas √ļltimas 24 horas mais 350 mortes por covid-19 para um total de 95.075 √≥bitos, e 11.087 novos casos de infe√ß√£o, segundo os mais recentes dados oficiais da pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas da Uni√£o Africana (√Āfrica CDC), o n√ļmero total de infetados nos 55 Estados-membros da organiza√ß√£o √© de 3.667.546 e o de recuperados nas √ļltimas 24 horas √© de 28.105, para um total de 3.192.561 desde o in√≠cio da pandemia.

A √Āfrica Austral continua a ser regi√£o mais afetada, com 1.748.941 infetados e 51.566 mortos. Nesta regi√£o, a √Āfrica do Sul, o pa√≠s mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.476.135 casos e 46.290 mortes.

México

O M√©xico registou 414 mortes por covid-19 nas √ļltimas 24 horas, elevando o n√ļmero total de √≥bitos para 166.200, informaram as autoridades mexicanas.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 165.786 óbitos e 1.926.080 casos confirmados de covid-19.

Com 1,92 milh√Ķes de casos, o M√©xico ocupa o 13.¬ļ lugar no mundo em n√ļmero de infe√ß√Ķes e o terceiro em mortes devido √† pandemia, atr√°s dos Estados Unidos e do Brasil, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Em atualização