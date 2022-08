37% vs. 24%: a diferença entre confinamentos está explicada aqui (e há dados interessantes sobre as quintas e sextas-feiras)

Se numa fase pré-pandemia 72% dos portugueses em média circulavam com normalidade, durante o primeiro confinamento, no início de 2020. observou-se um recuo desse valor para 35%, deixando as ruas e estradas despidas de gente. Ou seja, aos 28% de pessoas que já vivem tendencialmente em confinamento (a sua vida, com ou sem pandemia, é passada maioritariamente em casa) juntou-se mais 37% da população nas primeiras três semanas dessas restrições, o que permitiu o tal elogio internacional e a magreza dos números durante algum tempo. Nas três primeiras semanas deste segundo confinamento notam-se diferenças: 48% das pessoas circulavam; isto é, aos 28% que habitualmente ficam em casa juntou-se apenas mais 24% da população.

“Por um lado vemos [em 2021] maior fluidez de tráfego (porque um terço da população que circulava entrou em confinamento), e por outro lado vemos ainda bastante trânsito (porque dois terços da população que estavam na rua continuam a circular)”, pode ler-se no documento elaborado pela consultora. A mobilidade, indica a consultora, aumenta às quintas e sextas-feiras.

O relatório revela ainda que antes do dia 15 de janeiro de 2021, no arranque do segundo confinamento, 31,4% da população ficava em casa nos dias úteis. A partir de 15 de janeiro, o confinamento subiu para um valor médio de 41.9% até ao encerramento das escolas, um evento que permitiu um salto para os 50.6%. Contas feitas, e excluindo 25 de janeiro (55.6%), “o confinamento neste pós-fecho de escolas tem oscilado entre 46% e 53%”, revela o estudo.

E acrescenta: “Verifica-se também que tal como já tinha sido verificado em 2020, sextas-feiras e segundas-feiras continuam a ser dias de maior mobilidade dada a vizinhança de fins-de-semana de restrições”. Isto significa que, tal como em 2020, sempre que existem dias que antecedem períodos de maior restrição - recolher às 13h00 e inibição de circulação entre concelhos -, “os portugueses efetuam maiores deslocações e missões de abastecimento”.

Neste segundo confinamento verifica-se que “a diferença de confinamento entre fins de semana e dias úteis é muito mais elevada”. E verifica-se também que a adesão ao confinamento nos dias úteis é muito menor. “A adesão ao confinamento não foi um processo voluntário, antecipado e repentino como no primeiro confinamento”, conclui a consultora.

Este estudo da PSE refere que este confinamento que vivemos atualmente “é significativamente menor que o de março-abril”, isto num cenário em que os números de casos e óbitos são muito mais alarmantes, e que os dados referentes a 5 de fevereiro indicam que “podemos estar já numa fase de inversão da tendência de confinamento”. Ou seja, menos confinamento, mais circulação.

Quanto às medidas restritivas impostas pelo Governo, aquelas que previam o recolhimento obrigatório até às 13h e a inibição da circulação entre concelhos ao fim de semana, refletiu-se de três maneiras: reduziu a mobilidade ao fim de semana, aumentou a mobilidade nos dias úteis e provocou concentrações nas manhãs dos fins de semana, principalmente ao sábado.

Este estudo resulta da monitorização de localização e meios de deslocação através de uma aplicação de telemóvel de um painel de 3670 indivíduos representativos do universo com mais de 15 anos, residente nas regiões do Grande Porto, da Grande Lisboa, do Litoral Norte, do Litoral Centro e do distrito de Faro. A informação é recolhida via GPS e durante as 24 horas do dia. A margem de erro imputável ao estudo é de 1.62% para um intervalo de confiança de 95%.