Covid-19 no 🌏: Novos contágios descem em Itália

A pandemia covid-19 já fez mais de 2.310.234 mortes e 105.750.940 casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço da agência AFP, com 64.417.600 pessoas consideradas curadas.

No último dia, 11.728 pessoas morreram com covid-19, com os Estados Unidos (2.862), o México (1.496) e o Brasil (978) a destacarem-se, e houve quase meio milhão de novos infetados.

Itália

Itália registou 270 mortos e 11.641 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, quando 17 das 21 regiões do país se encontram, na escala do risco de infecção, com classificação amarela, a de menores restrições.

Os últimos dados do Ministério da Saúde italiano mostram uma descida nos contágios em relação ao dia anterior (13.442 infetados), embora as autoridades assinalem que também foram realizados menos quase 80.000 testes.

Desde que foi detetado o primeiro caso no páis, a 21 de fevereiro de 2020, a Itália conta com um total de 2.636.738 infetados, dos quais morreram 91.273.

Atualmente estão hospitalizadas 21.373 pessoas devido à covid-19, 145 menos que no dia anterior, e 2.107 daquelas encontram-se nos cuidados intensivos (menos três que no último dia).

Desde hoje de manhã praticamente todo o país se encontra na classificação amarela (a de menor risco de infeção). A exceção são as regiões de Apúlia, Sicília, Úmbria e Bolzano, com a classificação laranja.

França

Nas últimas 24 horas morreram em França 171 pessoas devido à covid-19, elevando assim o total de óbitos desde o início da pandemia para 78.965, divulgaram este domingo as autoridades francesas.

Quanto ao número de novos contágios, foi de 19.715 pessoas, perfazendo um total de 3.337.048 infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia.

São 27.694 as camas hospitalares ocupadas por pacientes com covid-19, mais 325 do que no sábado. Quanto às unidades de cuidados intensivos, estas albergam 3.272 doentes, mais 47 face a sábado. A taxa de positividade mantém uma ligeira tendência de queda, situando-se em 6,5%.

O Governo francês indicou que até agora 1.843.763 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 na França, que neste fim de semana começou a administrar a vacina da AstraZeneca.

Israel

Israel reportou no último dia 1909 casos e 25 mortes, e começou este domingo a saír do terceiro confinamento iniciado em dezembro, com a reabertura de lojas e cabeleireiros, permitindo à população passeios que podem exceder um quilómetro de distância de casa.

No país já foram vacinadas mais de 3,4 milhões de pessoas (perto de 40% da população), e mais de dois milhões receberam a segunda dose.

Israel soma desde o início da pandemia 687,5 mil infetados e cinco mil mortos, e apesar do confinamento e da campanha de vacinação janeiro foi o mês mais mortífero, com mais de mil mortos. As fronteiras continuam fechadas e os voos suspensos até 20 de fevereiro, e o país pondera a reabertura de escolas.

Alemanha

A Alemanha registou mais 231 mortes devido à covid-19 e 8.616 novas infeções, menos 2.576 do que há uma semana, quando foram contabilizadas 11.192 novas infeções, segundo o Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

O maior número de mortes foi registado em 14 de janeiro com 1.244 mortes e o maior número de contágios em 18 de dezembro com 33.777.

A incidência semanal situa-se agora em 75,6 infeções por 100.000 habitantes e, de acordo com o RKI, está a diminuir na maioria dos 16 estados federais.

Desde o início da pandemia, foram notificados 2.289.556 casos de covid-19 na Alemanha, 62.063 pessoas morreram da doença e 2.029.025 sobreviveram à mesma, e atualmente existem 198.468 casos ativos.

Índia

A Índia contabilizou 78 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo nos últimos nove meses, além de 12.059 novos casos, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde indiano.

Esta é a segunda vez esta semana que o país regista menos de cem mortos no balanço diário, depois de na terça-feira ter contabilizado 94 óbitos, no que são os valores mais baixos desde maio.

O país tem atualmente 148.766 casos ativos da doença, registando pelo segundo dia consecutivo menos de 150 mil casos ativos, o que não acontecia desde junho de 2020.

A Índia tem vindo a reduzir a progressão da doença nos últimos meses, depois de atingir o valor mais alto de infeções em meados de setembro de 2020, com 97.894 contágios num só dia.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 10,8 milhões de casos do novo coronavírus (10.826.363), mantendo-se como o segundo com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, que no último balanço contavam com mais de 26,9 milhões.