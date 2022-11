Ex-autarca de Ponte de Sor e diretor de lar nega ter sido vacinado indevidamente

O médico Taveira Pinto dirige a Casa dos Avós, em Ponte de Sor, distrito de Portalegre, e recebeu a vacina a 21 de janeiro, juntamente com 112 pessoas. “Vejo todos os dias doentes. Entendo que devo fazê-lo, até porque o nosso médico já tem mais de 70 anos e vários problemas de saúde”, justifica. O seu nome estava nas listas enviadas às autoridades de saúde do Alentejo, que dizem não ter a responsabilidade de verificar os dados — incluindo os cargos e funções de cada pessoa.

João José de Carvalho Taveira Pinto, ex-presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor, é atualmente diretor da Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor – Casa dos Avós. Nesta IPSS foram vacinadas 113 pessoas no passado dia 21 de janeiro, incluindo Taveira Pinto e outro membro da direção, a enfermeira Etelvina Libério, vice-presidente da instituição.

O caso foi denunciado ao Expresso com o argumento de que Taveira Pinto “não presta qualquer trabalho junto dos utentes”, tendo apenas “funções puramente administrativas e de direção”. Porém, o ex- autarca nega a acusação de que foi vacinado indevidamente: “Desde janeiro de 2014, e espero que até final do presente mandato [dezembro deste ano], que sou presidente da Instituição e médico pro bono, com atividade diária na instituição, atividade esta que sofreu significativo acréscimo desde março de 2020 sem saber quando termina”, diz ao Expresso. “Vejo todos os dias doentes. Entendo que devo fazê-lo, até porque o nosso médico, que nós contratámos, já tem mais de 70 anos e vários problemas de saúde, e desde novembro que só vem uma vez ou outra”, acrescenta. Neste trabalho clínico, diz ainda, é “ajudado diariamente pela enfermeira e vice-presidente Etelvina Libério”.

Segundo Taveira Pinto, a lista inicial tinha 124 pessoas: só 113 foram vacinadas (72 residentes e 41 funcionários) porque outras 12 encontravam-se em confinamento profilático no dia 21 de janeiro. A segunda dose da vacina, pensa o responsável, será dada “na próxima semana”. Tirando Taveira Pinto - cujo nome constava da lista enviada pela instituição como “órgãos sociais/médico”, conforme confirmou o Expresso junto do Agrupamento de Centros de Saúde de São Mamede - e Etelvina Libério, que também constava da lista, mais nenhum membro da direção foi vacinado.

Um pro bono pode ser vacinado?

Ao Expresso, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo esclareceu que “são pedidas às instituições duas listas, uma lista de profissionais e outra de residentes” das estruturas, não cabendo aos Agrupamentos de Centros de Saúde “verificar esses dados”. “A identificação dos residentes e profissionais a serem vacinados é da competência da própria instituição. Os profissionais dos centros de saúde vacinam as pessoas que estão identificadas nessas listas.” Casos em que haja suspeitas de incumprimento das normas em vigor podem originar, ainda assim, a abertura de inquéritos por parte da ARS-Alentejo, como aconteceu recentemente no Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central: o inquérito foi instaurado há mais de uma semana e está a cargo do Gabinete de Auditoria e Controlo Interno do organismo.

Um caso semelhante ao descrito deu origem, recentemente, a abertura de uma investigação por parte do Ministério Público. Está a ser investigado, em concreto, o lar da Santa Casa da Misericórdia de Bragança, onde terão sido vacinados “todos os órgãos sociais”.

Os profissionais, residentes e utentes de estruturas residenciais como os lares, assim como de estruturas Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, foram definidos como um grupo prioritário na primeira fase da vacinação contra a covid-19, além dos profissionais de saúde “diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes”, pessoas com mais de 50 anos e patologias associadas e profissionais das forças armadas e de segurança. As normas da DGS não especificam, contudo, que profissionais de lares e outras estruturas residenciais estão incluídos, nem os seus cargos ou funções desempenhadas.

Tendo em conta a ambiguidade deste caso, o Expresso pediu uma clarificação ao Ministério da Saúde: se um gestor/administrador ou presidente prestar informalmente cuidados médicos, ou for médico pro-bono, considera-se que está incluído nesta primeira fase de vacinação? E a quem cabe verificar que as pessoas incluídas nas listas de vacinação cumprem, de facto, os critérios e as normas estabelecidas? No entanto, até ao momento não foi possível obter uma resposta por parte da tutela.

Tal como foi noticiado esta sexta-feira, as fraudes no processo de vacinação podem dar entre dois a cinco anos de prisão: estão em causa os crimes de abuso de poder, recebimento indevido de vantagem, e prevaricação. Todas as investigações deste tipo de casos serão coordenadas pela Polícia Judiciária, numa altura em que o Ministério Público já abriu dez inquéritos deste tipo.