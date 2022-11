PSD pede a Eduardo Cabrita avaliação ao voto em confinamento. Figurino será replicado nas autárquicas, com ou sem correções

PSD quer saber como correu o voto dos eleitores que estiveram confinados com covid-19 ou em quarentena em casa nas eleições Presidenciais, bem como o voto itinerante nos lares de terceira idade. Na questão endereçada, esta quinta-feira, ao Ministro da Administração Interna, os sociais-democratas pedem que se feita uma avaliação, quantitativa e qualitativa, da experiência do regime legal do voto dos confinados para que sejam introduzidas eventuais correções ao modelo nas próximas autárquicas, previstas para o final de 2021.

No documento, o PSD dá conta que pelos números vindos a público foram cerca de 13.000 eleitores que tiveram a oportunidade de se inscrever no voto antecipado, “beneficiando da deslocação da autoridade eleitoral do município ao domicílio dos eleitores” e que este “regime inovador, proposto em primeiro pelo PSD, permitiu que os cidadãos vitimados pela pandemia conseguissem exercer o seu direito fundamental de votar nas eleições Presidenciais, o que de outro modo não teria sido possível”.

No requerimento entregue ao Governo, os deputados referem que, apesar de o legislador ter tido o cuidado de consentir a inscrição até ao momento mais próximo e possível do ato eleitoral - entre o 10º e o 7º dia anterior ao ato eleitoral -, o regime em vigor não permite, contudo, “por razões logísticas e da necessidade de quarentena dos boletins de voto”, assegurar uma inscrição de todos os confinados até ao dia do exercício de voto antecipado.

“Uma vez que esta foi a primeira vez que tal aconteceu e que muitos outros cidadãos poderão não ter tido a oportunidade de aceder a este regime por terem tomado conhecimento da situação de confinamento obrigatório ou de contaminação com o vírus pandémico, importa proceder a uma avaliação desta experiência nas eleições presidenciais”, lê-se no documento.

Para garantir o direito ao voto do maior número de eleitores confinados, os sociais-democratas pretendem, por isso, saber se pode “ser realizada alguma melhoria ao regime legal e excecional aprovado, a vigorar para as eleições presidenciais, mas também para as eleições autárquicas do final deste ano”, manifestando “preocupação” com a “eventual correção de algum pormenor da lei aprovada em novembro 2020.

O PSD quer assim que Eduardo Cabrita esclareça se da experiência das Presidenciais sentiu serem necessárias alterações ao regime aprovado no final do ano, qual o número de eleitores que tiveram de ficar em confinamento obrigatório ou que ficaram infetados já depois do fim da data de inscrição e o número oficial de inscritos e os que efetivamente efetivamente exerceram o seu direito de voto, distinguindo entre eleitores confinados no domicílio e os que votaram em residências seniores.

Segundo dados publicados no pós-Presidenciais de 24 de janeiro, quase 45 mil pessoas terão ficado impedidas de votar por terem testado positivo, já depois do prazo de inscrição para voto antecipado em confinamento, universo a que se somam todas as pessoas que a Direção-Geral da Saúde declarou como contacto de alto risco.