Covid-19. São Tomé e Príncipe regista um óbito e 48 novos casos

São Tomé e Príncipe registou esta sexta-feira mais um óbito por Covid-19 e 48 novos casos positivos de infeção, totalizando 18 mortes e 1.346 pessoas infetadas pela doença, disse revelou a porta-voz do Ministério da Saúde.

Isabel dos Santos não identificou a vítima mortal do novo coronavirus, sublinhando apenas que dos 48 casos positivos registados nas últimas 24 horas, 47 são de São Tomé e um na ilha do Príncipe.

De acordo com a porta-voz do Ministério da Saúde estão sob vigilância 268 pessoas, estando quatro internadas no hospital de campanha em São Tomé e 241 em isolamento domiciliar.

Na ilha do Príncipe está internada uma pessoa e outras 21 estão sob isolamento domiciliar.

Um total 1.060 pessoas são dadas como recuperadas, duas delas nas últimas 24 horas.

Entretanto, o presidente da República, Evaristo Carvalho prorrogou hoje por mais 15 dias o Estado de Emergência na região autónoma do Príncipe, justificando a medida com a "necessidade de as autoridades nacionais continuarem com as medidas de controlo e outras de prevenção para estancar a propagação" da doença.

No decreto presidencial que prorroga o estado de emergência, Evaristo Carvalho reconhece que a declaração do Estado de Emergência na ilha do Príncipe "permitiu mitigar os efeitos nefastos e controlar a pandemia", mas considera ser necessário prosseguir com as medidas sanitárias em curso.

O novo estado de emergência entra em vigor este sábado e cessa as 23H59 do dia 21 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.237.990 mortos resultantes de mais de 103,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.017 pessoas dos 731.861 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.