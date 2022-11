Covid-19. Crescimento de casos de doença inflamatória infantil preocupa médicos britânicos

getty

A manifestação tardia da covid-19 em crianças e adolescentes, conhecida como Síndrome Inflamatória Miltissistémica Pediátrica (MIS, na sigla em inglês), é ainda mais recente do que a própria doença que causou uma pandemia mundial e, por isso, continua a ter muitas incógnitas para os médicos. Rara, não afeta todos os menores que foram infetados pelo novo coronavírus, mas, quando surge, pode ser complexa e preocupante. É o que está a acontecer no Reino Unido, onde o sistema público de saúde já avisou que, com a nova variante e o crescimento de casos, são esperadas mais crianças nos hospitais.

O jornal "Guardian" alertou mesmo há alguns dias que semanalmente cerca de cem crianças estão a ser internadas, inclusive em Unidades de Cuidados Intensivos. O fenómeno está a preocupar os pediatras britânicos, sobretudo porque quatro em cada cinco das crianças e adolescentes que desenvolveram a doença, semanas depois de terem sido infetados, não tinham quaisquer doenças prévias e 75% são de minorias étnicas, como negros ou asiáticos. Também os rapazes parecem ser os mais afetados e muitos dos casos registados ocorreram em crianças que se tinham revelado assintomáticas para a covid-19.

Sintomas e consequências

Na primeira fase da pandemia, a doença causou espanto e chegou a ser confundida com a Síndrome de Kawasaki, também inflamatória, mas que afeta crianças mais novas. Desde então, foi autonomizada e está a ser estudada de forma específica. Muitas vezes, a doença apresenta sintomas como erupções cutâneas, febre prolongada, pressão arterial baixa, problemas gástricos, podendo mesmo gerar um choque tóxico ou uma infeção generalizada, como explica o "Guardian".

Os especialistas não acreditam que, em termos relativos, a doença se tenha tornado mais comum, mas sublinham que, com a circulação da nova variante inglesa e o consequente aumento do número de casos, há cada vez mais crianças e adolescentes a apresentarem a MIS. Assim, se no Reino Unido, na primeira fase, eram admitidos até 30 doentes por semana nos hospitais, este número passou atualmente para uma centena.

Também na cidade de Manaus, no Brasil, onde uma nova variante tem causado um preocupante aumento de casos, há mais registos de crianças a desenvolverem MIS. Segundo o "El Pais", a infeciologista pediátrica da Fundação de Medicina Tropical Ana Luísa Pacheco diz que "existe um aumento do número de casos, assim como existe um aumento de crianças internadas com diagnóstico de covid-19", acompanhando o crescimento de infeções entre adultos registado naquela região. Explica, contudo, que não há números oficiais, mas que os relatos de colegas que trabalham em unidades de urgências indicam um aumento de ocorrências.

Um estudo da academia Militar de Oxford recorda, no entanto, que "as crianças representaram aproximadamente 2% de todos os casos confirmados de covid-19 e que menos de 10% desses casos necessitaram de hospitalização, em contraste com os adultos, que apresentaram taxas de mortalidade significativamente mais elevadas". Já o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos disse à CNN que ainda não é possível saber se as novas variantes da covid-19 estão a causar mais casos desta complicação rara.

Portugal atento

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), citada pelo jornal "Público", no fim de janeiro havia 15 crianças até aos 9 anos internadas em enfermaria e uma em cuidados intensivos com covid-19. E, dos 10 aos 19 anos, eram 16 em enfermaria e uma em situação grave e numa unidade crítica. Gonçalo Cordeiro Ferreira, diretor da área de Pediatria do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, defendeu ao diário “uma postura calma e tranquila” na análise da situação: “Há mais infeção, sem dúvida, nos grupos etários mais pequenos e em todos. O vírus está mais prevalente a circular. Que há mais doentes que precisam de ser internados, há, porque, se há mais doentes, há mais também que precisam de ser internados. Se é por causa da nova variante, talvez, ainda é cedo para conclusões definitivas.”