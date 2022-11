Covid-19. Cerca de 25.000 pessoas deverão ser vacinadas na Madeira até março

Cerca de 25.000 pessoas deverão ser vacinadas contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira até março, indicou esta sexta-feira o secretário da Saúde, Pedro Ramos, sublinhando que à data já foram administradas 10.240 doses da vacina.

"Das 10.240 vacinas administradas, 7.037 correspondem à administração da primeira dose e 3.203 correspondem à administração da segunda dose", explicou, referindo que entre os utentes inoculados conta-se 1.027 com mais de 80 anos e dez com mais de 100 anos.

Pedro Ramos falava em conferência de imprensa, no Funchal, na qual apresentou os primeiros resultados do Plano de Vacinação contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira, iniciado em 31 de dezembro de 2020.

As vacinas foram administradas a profissionais da área da saúde, dos setores público e privado, utentes e funcionários dos lares e Rede de Cuidados Continuados, elementos da Proteção Civil, forças de segurança e titulares de órgãos de soberania e entidades públicas.

"As pessoas vacinadas até à data correspondem a uma parte da primeira fase do Plano de Vacinação da Região Autónoma da Madeira, os chamados grupos prioritários", explicou o diretor regional de Saúde, Herberto Jesus, na mesma conferência de imprensa, vincando que se trata de uma "megaoperação" com o objetivo de "reduzir a letalidade e potenciar o sistema de saúde".

O responsável indicou que a vacinação vai prosseguir, na próxima semana, em pessoas com 80 ou mais anos e também com idade igual ou superior a 50 anos com comorbilidades.

"Vamos abarcar 2.000 mil pessoas destas duas áreas", disse, advertindo, no entanto, que o processo depende da disponibilização de vacinas.

A Madeira recebeu até hoje 23.205 vacinas da Pfizer e prevê receber mais 5.850 desta farmacêutica no dia 15 de fevereiro e outras 4.650 da AstraZeneca em 19 de fevereiro.

Em março, deverá receber outro lote de 17.550 vacinas da Pfizer, perfazendo um total de 51.225 doses, o que permitirá inocular 25.000 pessoas, cerca de 10% da população do arquipélago.

"Que fique bem claro que este processo é longo, dinâmico e com uma estratégia muito rigorosa", disse Herberto Jesus, realçando que a sua execução depende inteiramente da produção e da disponibilização de vacinas.

O Plano Regional de Vacinação Covid-19 estabelece três fases, a começar pelos grupos prioritários, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa aponta que sejam vacinadas 50 mil pessoas na primeira fase; outras 50 mil na segunda fase, e, por fim, 100 mil pessoas.

De acordo com os dados mais recentes, o arquipélago da Madeira, com cerca de 260 mil habitantes, regista 1.875. casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, num total de 5.525 casos confirmados desde março de 2020, e 49 óbitos associados à doença.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.285.334 mortos resultantes de mais de 104,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.740 pessoas dos 755.774 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.