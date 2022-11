“É para isso que servem os amigos”: a equipa médica alemã já está em Portugal

O relógio marcava as 14h10 desta quarta-feira quando o avião militar da Luftwaffe que transportava a equipa de profissionais médicos alemães, enviada pelo Ministério da Saúde germânico para auxiliar Portugal na luta contra a covid-19, aterrou na base aérea de Figo Maduro, em Lisboa. A chegada da comitiva era aguardada na pista por Marta Temido e pelo ministro da Defesa.

mario cruz / lusa

Os 26 elementos — oito médicos e 18 enfermeiros, com uma vasta experiência e que já prestaram auxílio noutros países — pisaram solo nacional saudados com palmas, seguidas por algumas palavras de agradecimento de Marta Temido, num momento que atraiu o foco da imprensa nacional e internacional. Na bagagem, o avião militar da força aérea alemã trazia também 50 ventiladores e outro material médico.

A informação inicial apontava igualmente para o envio de 150 camas hospitalares por parte do Governo alemão, mas tal acabou por não se verificar, uma vez que a equipa vai reforçar a capacidade de resposta do Hospital da Luz, ficando responsável pelo tratamento de doentes críticos que deem entrada numa nova ala de cuidados intensivos com oito camas, cuja gestão da organização fica a cargo do Sistema Nacional de Saúde.

“Aquilo que merece ser sublinhado neste momento é, sobretudo, o grande espírito de solidariedade da Alemanha e o facto de estarmos enquadrados no contexto da União Europeia, com países amigos que se apoiam uns aos outros”, frisou João Gomes Cravinho, ainda antes de receber a equipa. “Quando há dias escrevi uma mensagem à ministra alemã, para agradecer o apoio, a resposta dela foi muito simples: ‘É para isso que servem os amigos’”, revelou o ministro da Defesa, garantindo ainda: “É com muito apreço que saudamos esta postura e vamos naturalmente usar da melhor forma o apoio”.

Também Marta Temido destacou a “disponibilidade que houve por parte do Governo alemão neste momento difícil para Portugal”, acrescentando que se “começa a registar alguma desaceleração do crescimento do número de novos casos”, algo que não é motivo para baixar a guarda.

“Isso significa apenas que vamos continuar a ter ainda uma pressão na procura de cuidados hospitalares e, sobretudo, de cuidados para doentes críticos”, notou a ministra da Saúde.