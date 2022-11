Vacinação em Belém: Marcelo e mais três

O Presidente da República e o pessoal médico da Presidência - um médico e duas enfermeiras -são as quatro pessoas a ser prioritariamente vacinadas no Palácio de Belém contra a covid-19. Foi esta a resposta dada por Marcelo Rebelo de Sousa ao primeiro-ministro, confirma fonte da Presidência, na sequência do despacho do chefe do Governo que perguntava quem seria vacinado em Belém.

Que o Presidente tinha um entendimento muito restritivo sobre a prioridade que deve ser dada aos titulares de cargos políticos neste processo de vacinação percebeu-se na declaração que fez ao país a 28 de janeiro, a propósito da renovação do estado de emergência. “Ninguém de bom senso quereria fazer passar centenas ou um milhar de titulares de cargos políticos ou funcionários, por muito importantes que fossem, de supetão à frente de milhares de idosos, com as doenças mais graves e, por isso, de mais óbvia prioridade", afirmou Marcelo na altura, deixando um sinal inequívoco de discordância relativamente ao amplo leque de possibilidades que o Governo começou por abrir, quando previu uma lista que podia chegar aos mil titulares.

Domingo à noite, no programa “Isto é Gozar com quem trabalha”, da SIC, no Marcelo Rebelo de Sousa insistiu que “seria estranho que se pegasse nos políticos em pacote, mesmo que fosse 400, 500, mil e passassem à frente de idosos com doenças mais graves, de médicos que não são prioritários por não estarem em contacto com covid mas estão em contacto com médicos que estão em contacto com covid”. E concluiu: “Seria patológico”.

Reconhecendo que “há políticos que se compreende que tenham prioridade - a ministra da Saúde, a diretora-geral da Saúde, o coordenador do Plano de Vacinação, o primeiro-ministro, que está a presidir ao Conselho Europeu, onde não é possível substituir-se por um ministro...”, o Presidente da República defendeu que “há muitos outros que não têm prioridade”. “Como tudo na vida” - rematou - “é preciso bom senso”. “Aqui deve prevalecer. E vai prevalecer.”

"Temos de continuar a vacinar sempre, melhor e ainda mais depressa, e sem criar especulações que nos enfraqueçam", tinha avisado o PR quando falou ao país sobre o estado de emergência, dias antes da chuva de casos de atropelos nas regras, com pessoas que não integram a lista de prioritários a serem vacinadas - o que obrigou o Governo a rever os procedimentos para acautelar mais abusos.