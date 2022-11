Covid-19. Equipa da OMS em Wuhan não descarta possibilidade de o vírus ter escapado de laboratório

A Organização Mundial da Saúde (OMS) mantém em aberto várias possibilidades para a origem do SARS-CoV-2, o vírus que originou a covid-19. E uma delas é que o vírus tenha saído de um laboratório até se espalhar pela população. Com uma equipa destacada em Wuhan, na China, onde tudo começou, a OMS pretende perceber o surgimento do coronavírus, em dezembro de 2019.

Para já, conta Peter Daszak, especialista em doenças infecciosas e um dos membros da OMS que estão nesta altura em Wuhan, os cientistas estão a encontrar dados “que ninguém ainda tinha visto” e que os deixam próximos de “chegar realmente a algum lugar”. “Estamos a ter informações novas e são boas, são coisas muito valiosas que estão a começar a ajudar-nos a encontrar os caminhos certos”, disse, em entrevista à britânica Sky News.

A missão da OMS aterrou na província de Wuhan em janeiro, mais de um ano após o início do surto. Ao contrário do que se chegou a temer - que a China não facilitasse o acesso a informação -, Daszak garante que a colaboração é total.

“Acho que a China está aberta e disposta a trabalhar connosco e vemos isso todos os dias”, garantiu na mesma entrevista, acrescentando que é precisamente das autoridades chinesas que estão a chegar as informações inéditas. “Existem pequenas pistas que encontrámos aqui e ali na riqueza de dados.”

Um dos locais primordiais a visitar foi, claro, o mercado de peixe Huanan, onde foi detetado o primeiro caso. Daszak conta que a equipa tem conversado com vendedores, donos de bancas, fornecedores que lá trabalham e visitantes habituais do mercado.

Entre as visitas que se seguem inclui-se uma das mais importantes e potencialmente decisivas: o Instituto de Virologia de Wuhan, com quem o infecciologista britânico tem fortes relações, e que foi acusado de ter manipulado e deixado ‘escapar’ o coronavírus de um dos seus laboratórios. A hipótese foi rejeitada pelo Instituto mas não está posta de parte pela OMS.

“Estamos todos cientes das hipóteses em torno do envolvimento potencial do laboratório nisto [origem da covid-19] e certamente faremos perguntas sobre todos os aspetos-chave ao Instituto de Virologia de Wuhan”, respondeu Daszak.

A visita está marcada para esta quarta-feira.

Por enquanto, e depois de uma visita a um centro de tratamento de doenças animais, a OMS vai mantendo todas as hipóteses em aberto. “Se há dados que apontam para alguma hipótese, vamos seguir os dados, vamos seguir as evidências para onde elas nos levarem”, frisou o especialista. “Se nos levarem a um mercado de peixe e a uma cadeia de frio, vamos segui-los aí.”