Covid-19. Ex-líder da JS Maria Begonha pede para sair da lista de deputados a vacinar já

A ex-líder da Juventude Socialista Maria Begonha considerou esta segunda-feira que não faz sentido integrar a lista de 50 deputados que deverão ser vacinados já contra a covid-19 e salientou que não solicitou a sua inclusão nessa lista.

Esta posição foi transmitida por Maria Begonha na sua conta pessoal na rede social Facebook, na qual defende também a posição assumida pela bancada socialista no sentido de que o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e os seus vice-presidentes devem ter "prioridade imediata" no processo de vacinação no parlamento.

"O meu nome encontra-se incluído na lista que elenca prioridades, em virtude de ser membro da comissão permanente da Assembleia da República. Nunca pedi ou solicitei essa mesma inclusão", refere a deputada socialista.

Depois, a ex-líder da JS afirma que, no seu caso em concreto, não faz sentido "ser vacinada neste momento ou de forma prioritária".

"Pertenço à comissão permanente, mas nada impede que, caso me encontre doente, possa ser substituída nessas mesmas funções. Este é um entendimento e uma decisão individual e que só a mim vincula. Recuso proferir qualquer juízo de valor sobre quem entenda o contrário", escreve.

Maria Begonha diz depois, recusar "alinhar na demagogia criada quanto à necessidade de vacinar titulares de órgãos de soberania, por forma a assegurar o pleno funcionamento dos órgãos a que pertencem, nas melhores condições possíveis, ao longo do período futuro em que ainda se terá de conter e combater a pandemia".