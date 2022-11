Covid-19. Mais 9498 casos e 303 mortos em Portugal. Internados sobem 150 e mais 15 em intensivos

O boletim deste domingo da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista mais 303 óbitos e 9498 novos casos por covid-19 nas últimas 24 horas.

Nos últimos 19 dias, este é o 3.º em que não se ultrapassa os 10 mil casos. A evolução de novos casos desta semana, em comparação com os mesmos dias da semana passada, mostram uma melhoria em 5 desses 7 dias.

Em termos de óbitos, voltam a registar-se 303 mortes, igualando o número máximo que tinha sido registado na quinta-feira. Nos últimos seis dias, o país teve mais óbitos registados do que em qualquer outro dia da pandemia.

Em termos de internamentos, atingem-se também novos máximos: há mais 150 doentes hospitalizados (6694 no total) - o que só foi superado em 12 dias desde o início da pandemia. Há também mais 15 em unidades de cuidados intensivos (858 no total), apenas a 142 lugares da capacidade máxima.

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a liderar com destaque os novos casos diários, com 4834 casos nas últimas 24 horas. Seguem-se Norte com 2651, Centro com mais 1385, Alentejo com 254, Algarve com 233, Açores com 40 e Madeira, que vem apresentando números muito altos nas últimas duas semanas, com 101 novos casos.

As mortes distribuíram-se por todas as regiões com a exceção da Madeira: LVT com 136 mortes, Centro com 66, Norte com 59, Alentejo com 26, Algarve com cinco e Açores com uma. Quanto a óbitos, esta foi a evolução em 24h:

Norte: mais 48

Centro: mais 77

LVT: mais 153

Alentejo: mais 16

Algarve: mais 5

Açores: mais 1

Madeira: mais 3