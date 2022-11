Covid-19: Farmácia do Hospital do Funchal recebe segunda-feira segundo lote de vacinas

As 17.500 vacinas da BioNTech/Pfizer contra a covid-19 que chegaram este domingo à Madeira num voo regular da TAP, referiu uma fonte da Secretaria Regional da Saúde e da Proteção Civil.

"As vacinas serão entregues esta segunda-feira na farmácia do Hospital de forma informal, não estando prevista qualquer cerimónia especial", acrescentou a fonte.

Igual volume de vacinas, deverão chegar em março.

A Madeira iniciou a campanha de vacinação contra a covid-19 no dia 31 de dezembro no Hospital Central do Funchal Dr. Nélio Mendonça, numa cerimónia que contou então com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

A Madeira iniciou nesse dia a vacinação contra a covid-19 com a administração da primeira dose, em simultâneo, a cinco profissionais da linha da frente do combate à pandemia.

Um médico, um enfermeiro, uma técnica de diagnóstico, uma assistente operacional e um tripulante de ambulância foram vacinados ao mesmo tempo.

"Conforme foi decidido pela comissão de vacinação regional, a primeira leva de vacinas será administrada fundamentalmente ao pessoal da saúde e da proteção civil que está na linha da frente e, depois, iremos também alargar este processo inicial de vacinação ao pessoal, utentes e encarregados dos lares", disse, então, o presidente do Governo Regional da Madeira.

Miguel Albuquerque falava no Hospital Central do Funchal dr. Nélio Mendonça após a administração da primeira dose da vacina da BioNTech/Pfizer aos cinco profissionais.

O primeiro lote de vacinas - 9.750 doses - chegou a 31 de dezembro ao arquipélago, num voo proveniente de Lisboa, tendo ficado acondicionado em dois ultracongeladores na farmácia do Hospital Central do Funchal.

As 9 750 doses vão permitir vacinar 4.785 pessoas, num universo de 200 mil elegíveis na Região Autónoma da Madeira.

O Plano Regional de Vacinação Covid-19 estabelece três fases, a começar pela população mais idosa e pelos profissionais do sistema de saúde, público e privado, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa aponta que sejam vacinadas 50 mil pessoas na primeira fase; outras 50 mil na segunda fase, e, por fim, 100 mil pessoas.

A vacina é facultativa, gratuita e universal, sendo assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde.