Pandemia nos EUA. Aliança com privados no espírito da II Guerra Mundial

À medida que a nova Administração americana aumenta os esforços de vacinação da população contra o coronavírus, vários estados optam por parcerias com o sector privado. Entre os 50, destaque para o de Washington, na ponta norte da costa do Pacífico, onde fica a sede da Starbucks (não confundir com a capital, Washington D.C.).

Embora o laboratório da cadeia de cafetarias — o Tryer Center, em Seattle — esteja a ser preparado para integrar a rede de postos de vacinação, a experiência da empresa será direcionada para outra área fulcral. “Não somos especializados em cuidados de saúde, mas operamos uma rede brutal de lojas [quase 33 mil espalhadas pelo país], que serve milhões de americanos”, explicou ao Expresso Hanna Smithdale, uma das porta-vozes da marca. “Grande parte do esforço passa por tornar aqueles espaços eficientes e orientados para o cliente.”