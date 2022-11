Terceira vaga. Os avanços e recuos de António Costa num país que “está péssimo”

Não há muito mais por onde apertar. Quinze dias depois da decisão do primeiro confinamento, os números de novos infetados, de internamentos e de mortes não dão tréguas. Todos os dados continuam a crescer sem sinais de abrandar e por isso o Governo não só mantém as regras em vigor como as aperta: a fronteira com Espanha passará a estar fechada, com controlo, e as saídas do país, seja por que via for, passam a ser proibidas, com algumas exceções. Além disso, haverá controlo com imposição de quarentena a quem chegue a Portugal, se a situação epidemiológica o justificar.

É a quarta alteração ao confinamento geral do país, decidido a 13 de janeiro, mas não há muito mais atividades que possam fechar. “A situação é grave”, repetiu ontem a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, quando anunciou que todas as regras em vigor se mantêm tal como estão e que as escolas ficarão fechadas durante tempo indeterminado; já as aulas recomeçam no dia 8 de fevereiro, à distância — e a meio do mês se verá como e quando podem voltar a ser presenciais. Às 20h de ontem, Marcelo falou ao país e disse pior: “O que fizermos até março determinará o que vai acontecer na primavera, verão e quem sabe até no outono.”