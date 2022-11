“Este é um momento decisivo da nossa História”: Ordens dos Médicos, Farmacêuticos e Dentistas apelam à vacinação dos idosos e profissionais

“O que certamente os portugueses não sabem, mas precisam também de saber, é que há ainda milhares de profissionais de saúde por vacinar neste país.” Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos, Ana Paula Martins, Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, e Miguel Pavão, Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, juntaram-se na escrita de um artigo de opinião em que criticam as decisões do Governo no que diz respeito ao Plano de Vacinação da covid-19.

Além de apontarem o dedo aos atrasos na administração das vacinas aos profissionais de saúde (incluindo os dos privados), os responsáveis criticam o facto do executivo inicialmente não ter considerado a idade como um "fator prioritário para proteger aqueles que são as maiores vítimas da COVID-19: os cidadãos com mais de 65, 70 e, sobretudo, a partir dos 80 anos."

“Cuidar de quem cuidou de nós, de quem se sacrificou para que Portugal fosse hoje um país diferente, parece, mais uma vez, não ter eco nas decisões políticas sobre as prioridades no combate à pandemia provocada pelo SARS-CoV-2”, começam por escrever os responsáveis escrevem os responsáveis no desabafo publicado esta sexta-feira pelo Expresso. “Os mais velhos ficaram novamente para trás”, continuam, tanto nos lares como nos internamentos sociais (ou seja, quem fica numa cama de hospital depois de estar doente, por não ter sítio para onde ir).

Os critérios e as decisões tomadas no âmbito da vacinação também são postas em causa: "Aqui chegados, ao invés de se ter assumido, de forma razoável e prudente, a vacinação dos três mais altos cargos do Estado, opção inequívoca e facilmente explicável, ou até dos Presidentes de Câmara (...) temos agora uma nova prioridade: ser membro do Governo, ser deputado, ser conselheiro de Estado, magistrado do Ministério Público, ser enfim…, uma lista que dói só de ver!"

Por tudo isto, as três entidades reflectem perguntam: "A mensagem que durante esta pandemia temos dado aos mais velhos é a de que já não contam. Aos nossos profissionais de saúde, os heróis premiados com medidas tardias, que os atiram para sofrimentos éticos incalculáveis, o sentimento de que são soldados numa guerra difícil de ganhar. Onde está a nossa identidade humanista, universalista, plasmada na Constituição da República?", antes de avisarem que "não é a branquear o que fazemos mal que vamos encontrar soluções diferentes" para os problemas nacionais que a pandemia pôs a nu. "Este é um momento decisivo na nossa história", insistem.

Contactada pelo Expresso, Ana Rita Cavaco, Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, lembrou que tem participado e assinado outros documentos conjuntos nestes meses de pandemia. Sobre os pontos levantados neste texto, a Bastonária remeteu para o ofício que a Ordem dos Enfermeiros enviou à Procuradoria Geral da República esta quinta-feira. No documento, a Ordem "questiona o Ministério Público sobre o esquema na vacinação covid-19".