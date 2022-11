Covid-19. Procura por máscaras FFP2 dispara em Portugal

Depois da Alemanha, França e Áustria proibirem o uso de máscaras têxteis nos espaços públicos onde há maior concentração de pessoas, a procura por máscaras FFP2, cuja capacidade de filtragem de partículas é superior a 94%, disparou em Portugal.

Ao "Jornal de Notícias", o grupo de farmácias Holon adiantou que "já há fornecedores a entrar em ruptura de stock de FFP2" e que só no último fim de semana foram vendidas cerca de duas mil máscaras deste tipo só numa das suas farmácias.

Braz Costa, diretor do Citeve, sublinha que "Portugal não tem capacidade para produzir as FFP2 necessárias ao país", caso venha a ser determinado o seu uso obrigatório. E as fábricas já estão a sentir a pressão de uma medida tomada noutros países. Ao "Jornal de Negócios", as fábricas que produzem máscaras FFP2 dizem ter de aumentar a produção nos próximos dias devido à elevada procura.

"Os últimos dez dias têm sido muito complicados e estamos a recusar encomendas. Temos de dizer que não a quase todos. E se pedem 10 mil, a gente entrega uma caixinha com 900. Ninguém estava preparado, nem os nossos stocks", explicou Fernando Sousa, gerente da Betina Têxteis, que produz neste momento entre 60 e 70 mil máscaras deste género por dia.