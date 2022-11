Covid-19. França regista mais de 75 mil mortos devido ao vírus

Nas últimas 24 horas morreram em França 356 pessoas devido à covid-19, elevando assim o total de mortos no país devido à covid-19 para 75.620, segundo divulgaram esta sexta-feira as autoridades francesas.

O número de internamentos continua a subir havendo atualmente 27.308 pessoas hospitalizadas e 3.130 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos.

Com o aumento progressivo do número de hospitalizações, o Presidente da República convocou um novo Conselho de Defesa para hoje à noite, sendo possível que as medidas de segurança sanitária sejam reforçadas no país este fim de semana ou na próxima segunda-feira.

A hipótese mais provável, segundo diversos meios de comunicação franceses, será um confinamento híbrido, com um prolongamento das férias escolares de fevereiro e permitindo aos comerciantes que mantenham os negócios abertos em determinadas horas.

Ainda nas últimas 24 horas foram detetados 22.858 novos casos no país e o total de casos positivos registados em França é de 3.153.487.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.191.865 mortos resultantes de mais de 101 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.