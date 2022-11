Covid-19. E vão três: Agência Europeia do Medicamento dá aval à vacina da AstraZeneca

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) deu pela terceira vez um parecer científico positivo para a utilização de uma vacina contra a covid-19, depois das da Pfizer e da Moderna.

Trata-se da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em conjunto com a farmacêutica britânica AstraZeneca, que tem agora uma autorização condicional de comercialização e o caminho aberto para ser distribuída pelos 27 Estados-membros da União Europeia, mal a aprovação seja confirmada pela Comissão.

“Com este terceiro parecer positivo, expandimos ainda mais o arsenal de vacinas disponíveis para a UE e para os Estados-membros da EEA [Área Económica Europeia] para combater a pandemia e proteger os seus cidadãos”, congratula-se Emer Cooke, diretora-executiva da EMA, em comunicado. “Como em casos anteriores, o CHMP [Comité de Medicamentos para Uso Humano] avaliou rigorosamente esta vacina, e a base científica do nosso trabalho sustenta o firme compromisso de proteger a saúde dos cidadãos da UE.”

A EMA justifica a decisão com a segurança demonstrada pela vacina em quatro estudos, conduzidos em diferentes partes do mundo. Destaca, porém, os ensaios clínicos feitos no Reino Unido (o COV002) e no Brasil (o COV003), que foram os que partiram de uma amostra maior e utilizaram o regime padrão de toma, que é de duas doses com um intervalo de entre quatro a 12 semanas. Em ambos os casos, a vacina demonstrou uma eficácia a rondar os 60%.

Uma vez que a maioria dos participantes nesses ensaios tinha entre 18 e 55 anos, a Agência Europeia não garante uma eficácia precisa em indivíduos acima dessa idade. O que não significa que não haja proteção — a EMA “espera” que sim, notando “a resposta imunitária neste grupo” [acima de 55] e baseando-se na “experiência com outras vacinas”.

Por isso, ainda que se esperem novidades de estudos futuros, a Agência Europeia considera que a vacina da AstraZeneca pode ser usada em adultos acima dos 55 anos, “visto que há informações confiáveis sobre a segurança nesta população”.

Portugal vai receber em fevereiro e março cerca de 700 mil destas vacinas, o que representa metade das 1,4 milhões de doses que estavam previstas, depois do anunciado atraso da farmacêutica na distribuição. No Reino Unido a vacina foi aprovada no final de 2020 e já começou a ser administrada no início deste ano.

Vacina e transparência

A AstraZeneca anunciou nos últimos dias que haverá uma quebra na distribuição de vacinas e a Comissão Europeia reagiu, pedindo à farmacêutica para entregar “o mais rapidamente possível” as doses contratualizadas com a União Europeia (UE). O CEO da AstraZeneca respondeu com um alerta — há “muitas emoções à volta deste processo”.

A relação ficou num impasse, com a UE a exigir a divulgação do contrato assinado entre as partes em agosto de 2020, o que a AstraZeneca aceitou fazer esta sexta-feira. No entanto, há partes do texto rasuradas, que não permitem perceber, por exemplo, o calendário de entregas mensais que a farmacêutica prometeu.

No caso português, Francisco Ramos, coordenador do Plano de Vacinação, adiantou que este atraso na entrega de vacinas da AstraZeneca não compromete a primeira fase do programa, mas impede a sua antecipação.

Até ao momento, a EMA deu luz verde para a utilização no espaço comunitário de duas vacinas contra a covid-19: a da Pfizer/BioNTech e da Moderna.

A vacina da Moderna, com uma eficácia comprovada superior a 90%, foi a segunda a ter aval da EMA, no dia 5 de janeiro, após a aprovação, a 21 de dezembro de 2020, do fármaco desenvolvido pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech, que está a ser utilizado no espaço europeu desde 27 de dezembro.

Além destas, a Comissão tem em carteira três outras potenciais vacinas: a da Sanofi-GSK, a da Johnson & Johnson e a da CureVac.