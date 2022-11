Centros de saúde recebem indicações para remarcação de consultas não urgentes

Os centros de saúde têm agora o plano de vacinação, o acompanhamento de infetados por covid-19 e o atendimento nas áreas respiratórios no topo das prioridades e, segundo avança esta sexta-feira o "Jornal de Notícias", algumas unidades de saúde estão a remarcar a atividade programada não urgente, mantendo as consultas de doentes crónicos não controlados, saúde materna e saúde infantil com indicação de imunização.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, por exemplo, determinou a análise da "possibilidade de atendimento de algumas situações de vigilância controlada". Doentes crónicos controlados, saúde infantil, rastreios oncológicos e exames gerais estão na lista de cuidados de saúde não urgente e que, segundo fonte da ARS do Centro, podem ser remarcados para os sábados, "consoante a evolução epidemiológica local e os recursos disponíveis".

Ao "Jornal de Notícias", o Sindicato Independente dos Médicos referiu que se trata de uma "orientação global, do Ministério da Saúde, para acabar com a atividade programada não urgente nos centros de saúde". Ao diminuir a resposta nos centros de saúde, o sindicato alerta que vai aumentar a pressão nos serviços de urgência.