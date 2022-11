Covid-19. Hospital Amadora-Sintra: “A planificação foi sucessivamente ultrapassada pela realidade”

O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) enfrentou esta semana problemas no suprimento de oxigénio aos doentes ventilados. A situação vivida pela unidade com mais doentes covid do país (tinha na terça-feira 363 em enfermaria, para uma capacidade máxima do plano de contingência de 120 camas) abalou o sistema. O presidente do conselho de administração lamenta a desigualdade de esforço feito pelos hospitais da região, mas agradece a solidariedade demonstrada quando precisou de transferir mais de 100 doentes.

O HFF, não sendo um hospital central, era o que tinha mais doentes covid. Porquê?

O número de infeções na comunidade é elevado. Ao servirmos uma população de mais de 550 mil habitantes, a pressão assistencial é necessariamente alta. Já o era antes, e agora ainda mais. O HFF tem tido desde sempre uma atitude de planear e antecipar necessidades, mas essa planificação foi sucessivamente ultrapassada pela realidade. Temos procurado reinventar-nos e adaptar-nos para encontrar a melhor resposta. Não dar essa resposta a quem necessita seria contrariar a missão do hospital.