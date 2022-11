Covid-19. Espanha com 34.899 novos casos e 515 óbitos nas últimas 24 horas

A Espanha contabilizou 34.899 novas infeções e 515 mortes atribuídas à covid-19 nas últimas 24 horas, enquanto a incidência acumulada de casos por cada 100.000 habitantes desceu para 889, divulgou esta quinta-feira o Ministério da Saúde espanhol.

No total, e desde o início da crise pandémica, Espanha contabiliza 2.705.001 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus e 57.806 óbitos associados à doença covid-19, de acordo com a mesma fonte.

Segundo as contas do ministério, a incidência acumulada de casos em Espanha (análise que tem como base um período de 14 dias) registou um decréscimo de 10 pontos percentuais em comparação aos dados do dia anterior, situando-se agora nos 889,93 casos por cada 100.000 habitantes.

O Ministério da Saúde espanhol realçou que se trata da primeira descida desde 04 de janeiro.

A incidência acumulada de 14 dias tem estado há vários dias situada nos 900 casos por cada 100.000 habitantes.

O Ministério da Saúde espanhol também apresentou valores relativos à incidência acumulada de sete dias, frisando que este indicador revela uma desaceleração dos contágios e que está a cair pelo segundo dia consecutivo, situando-se hoje nos 397 casos por cada 100.000 habitantes.

Na terça-feira situava-se nos 420 casos e no dia seguinte nos 414 casos por cada 100.000 habitantes.

Neste momento, 30.726 doentes covid-19 estão internados em unidades hospitalares em todo o território espanhol e, dessas, 4.608 estão em unidades de cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas foram registadas 3.506 admissões e 3.409 altas médicas.

Na última semana, 7.979 pessoas foram internadas em Espanha na sequência da infeção provocada pelo novo coronavírus e 637 foram admitidas em unidades de cuidados intensivos.

A taxa de ocupação de camas hospitalares ocupadas por doentes covid-19 em Espanha é de 24% e de 42,84% nas unidades de cuidados intensivos.

A pressão sobre as unidades de cuidados intensivos subiu ligeiramente em relação a quarta-feira (41,9%).

A pandemia da doença covid-19 já provocou pelo menos 2.176.000 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus (SARS-Cov-2) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.