Covid-19. Hospital Amadora-Sintra abre enfermaria com médicos e doentes no Hospital da Luz

O Hospital Amadora-Sintra, no distrito de Lisboa, vai deslocar uma equipa de médicos, enfermeiros e auxiliares para acompanhar os 19 doentes que vão ser transferidos para a enfermaria que vai abrir no Hospital da Luz, foi anunciado esta quarta-feira.

"Estivemos durante a manhã a proceder quase a uma intervenção histórica, estamos a preparar a abertura ou a deslocalização de uma enfermaria para o Hospital da Luz", divulgou hoje o Hospital Amadora-Sintra, precisando que vão ser colocados naquela unidade "20 enfermeiros, 10 auxiliares e três médicos".

Numa declaração à comunicação social, o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF) explicou, que para a nova enfermaria, no Hospital da Luz, vão ser hoje transferidos "19 doentes", aos quais vão ser prestados cuidados pela equipa médica do Amadora-Sintra.

"Face ao número de doentes que temos, mantemos a necessidade de continuar a transferir doentes para outras unidades hospitalares", disse aos jornalistas um enfermeiro do Hospital Amadora-Sintra, adiantando que serão ainda transferidos outros "nove doentes para o Hospital das Forças Armadas e quatro para o Hospital de Campanha de Portimão", no Algarve.

O mesmo responsável esclareceu também que houve "um erro de comunicação" em relação ao número de doentes transferido para outras unidades hospitalares, na sequência dos problemas detetados na terça-feira na rede de oxigénio do HFF.

Em comunicado o hospital tinha informado hoje que os constrangimentos na rede tinham obrigado a transferir "53 doentes", mas o enfermeiro esclareceu que foram transferidos apenas 43.

Destes, 38 são 'doentes covid-19', dos quais "seis foram para o Hospital de Campanha da Cidade Universitária, três para o Hospital de Campanha de Portimão, um para o Hospital das Forças Armadas, seis para o Centro Hospitalar Lisboa Central, 15 para o Hospital de Santa Maria, quatro para o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental e três para o Hospital de Setúbal", concretizou.

Quanto aos cinco doentes 'não covid-19' foram, segundo o mesmo responsável, transferidos outros hospitais, entre os quais os de Cascais e Garcia de Orta.

ARS diz que "Amadora-Sintra" só voltará a receber doentes no final da semana

Fonte do Centro Hospitalar Lisboa Central, informou hoje ter já nas suas unidades "21 doentes do HFF", admitidos através da urgência do Hospital de S. José e distribuídos depois para o Hospital Curry Cabral.

Também hoje a Administração Regional de Saúde de Lisboa admitiu que o problema na rede de oxigénio do Hospital Amadora-Sintra ainda não está resolvido e que a unidade só deverá poder receber doentes no final da semana.

Contactada pela Lusa, a Câmara de Sintra informou que o presidente da autarquia, Basílio Horta, está "em permanente contacto" com o conselho de administração do HFF, realçando que "todo o sistema de proteção civil, onde se incluem as nove corporações de bombeiros do concelho, foi ativado".

A autarquia adiantou ainda que continuará a acompanhar a situação durante o dia de hoje e que o presidente do município "está a avaliar, com o hospital, soluções para resolver o que está a acontecer".

A Câmara Municipal da Amadora disse também estar em permanente contacto com as entidades de saúde e os diversos agentes de proteção civil que prestaram todos os esclarecimentos públicos sobre a situação ocorrida no Hospital Amadora-Sintra.

Numa nota enviada à agência Lusa, o município indicou estar a acompanhar a situação no Hospital Amadora-Sintra em colaboração "estreita e ativa" com todas as instituições envolvidas no combate à pandemia no concelho.

"Desde o início da pandemia que o caminho traçado na luta à covid-19 tem sido alicerçada numa forte articulação com todos os agentes da comunidade, entre os quais o Hospital Dr. Fernando da Fonseca, o principal hospital integrado no SNS que serve a população do concelho da Amadora", indica o município.

Segundo o Hospital Amadora-Sintra, os problemas registados na rede de oxigénio medicinal na terça-feira estiveram relacionados com dificuldades "em manter a pressão", nunca tendo estado em causa "a disponibilidade de oxigénio ou o colapso da rede".

Os constrangimentos obrigaram à transferência de doentes "com vista a garantir a diminuição do número de doentes internados a quem é necessário administrar oxigénio em alto débito", ainda de acordo com a unidade hospitalar.

Na terça-feira estavam internados no Hospital Amadora-Sintra 363 'doentes covid-19', tendo-se registado desde o início do ano um aumento de 400% de pacientes hospitalizados naquela unidade infetados com o novo coronavírus, com muitos deles a necessitarem "de oxigénio medicinal em alto débito".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.159.155 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.012 pessoas dos 653.878 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.