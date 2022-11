Covid-19. China inicia testes por via anal, mas têm limitações: só devem ser usados em “situações muito excepcionais”

A China começou a fazer testes anais para detectar covid-19 em pessoas que são consideradas de risco, anunciou esta quarta-feira o canal estatal CCTV. O método começou a ser usado na semana passada pelas autoridades de saúde chinesas em Pequim, em cidadãos que residem em bairros com casos de covid-19 confirmados. Além disso, as pessoas em zonas próprias de quarentena também realizaram testes via anal.

