Reino Unido é o primeiro país europeu a ultrapassar as 100 mil mortes, Boris Johnson assume “total responsabilidade” pelas ações do Governo

O Reino Unido ultrapassou as 100 mil mortes desde o início da pandemia covid-19 ao registar mais 1.631 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com dados publicados esta terça-feira pelo Governo britânico.

No total, o país registou desde o início da pandemia 100.162 mortes confirmadas, mas o balanço sobe para 103.602 se forem somados os casos cujas certidões de óbito fazem referência ao novo coronavírus como fator contributivo.

“Este é um momento sombrio na pandemia. Cada morte é uma pessoa que era membro de uma família ou amigo”, lamentou a diretora médica da direção-geral da saúde britânica, Yvonne Doyle, num comunicado. O Reino Unido é o quinto país com maior número de mortes em todo o mundo, atrás de Estados Unidos, Índia, Brasil e México.

Questionado, em conferência de imprensa, sobre os recentes números, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou assumir “total responsabilidade” por tudo o que o Governo fez, acrescentando que está a ser feito tudo o que é possível para conter a pandemia. “Lamento profundamente cada vida que foi perdida e, como primeiro-ministro, assumo total responsabilidade por tudo o que o governo fez. O que posso dizer é que realmente fizemos tudo o que podíamos e continuamos a fazer tudo o que podemos para minimizar a perda de vidas e minimizar o sofrimento durante o que tem sido uma fase muito difícil de uma crise muito complicada para o nosso país”, afirmou.

Casos de infeção continuam a descer no país

Na segunda-feira tinham sido registadas 592 mortes e 22.195 novos casos, mas os dados do fim de semana são regularmente mais baixos devido ao atraso no processamento administrativo. Nas últimas 24 horas foram contabilizados 20.089 casos de infeção, mantendo a tendência de descida do número de casos.

O quadro de dados também indica que, até agora, foram vacinadas 6.853.327 pessoas com uma primeira dose e 472.446 com a segunda dose de uma das duas vacinas atualmente aprovadas, a da Pfizer/BioNTech ou da Oxford/AstraZeneca.