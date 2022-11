Lista de espera nos crematórios chega a ser de cinco dias

O excesso de mortalidade verificado nos últimos dias está a resultar num elevado tempo de espera em relação à realização de cremações, uma opção funerária cada vez mais procurada, sobretudo nas grandes áreas urbanas, onde ronda atualmente os 60%. Segundo avança esta segunda-feira o "Público", em Lisboa e Porto, por exemplo, há zonas onde a espera chega a ser de cinco dias.

"Na Área Metropolitana de Lisboa, estamos com 72 horas a resvalar para os quatro dias, mas há outros em que a espera já vai nos cinco dias", disse Carlos Almeida, presidente da Associação Nacional de Empresas Lutuosas (ANEL). Já no Porto, o cenário repete-se: no crematório da Lapa a espera é de 24 horas, mas no crematório de Paranhos é já de cinco dias.

Na capital, os crematórios conseguem fazer entre seis a sete cremações por dia, o que se revela, no entanto, insuficiente. Esta espera cria também um problema de capacidade nas morgues das unidades hospitalares. "Se queremos aliviar as morgues dos hospitais, é preciso dar uso às câmaras de frio que existem fora das unidades de saúde", avançou Carlos Almeida.

Para aliviar a pressão do lado dos hospitais, o presidente da ANEL defende a criação de um momento de despedida, mesmo que a cremação seja feita dias depois. É que, nesse caso, o cadáver passaria para a câmara frigorífica dos crematórios, em vez de permanecer nas morgues. "É uma forma de aliviar o sistema sem retirar às famílias o direito ao luto".