Covid-19. Infetados não devem ser vacinados já na primeira fase

O último balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS), publicado este domingo, dá conta de mais de 630 mil infeções por covid-19, o que significa que estas pessoas, mesmo que pertençam a grupos prioritários para a vacinação, não devem ser vacinadas, uma vez que estão já naturalmente imunizadas.

Ao "Público", a regra é explicada e confirmada pelo coordenador do plano de vacinação contra a covid-19, Francisco Ramos, que refere ter apenas conhecimento de “dois ou três casos” em que as instituições onde decorre a primeira fase de vacinação “esconderam” infeções para não atrasarem o respetivo processo.

Relativamente às pessoas infetadas, Francisco Ramos explicou que estas poderão ser vacinadas "lá mais para a frente", já que o número de doses nesta primeira fase é muito limitado. Sobre as instituições onde existem surtos ativos, a regra é, sublinha o coordenador do programa nacional de vacinação, não administrar vacinas enquanto o surto não estiver controlado.

Enquanto o número de vacinas "for muito limitado, as pessoas que tiveram covid-19 no passado não serão priorizadas", alerta a DGS.