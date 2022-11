Covid-19. Portugal com novos máximos: 15 333 infetados e 274 vítimas mortais

O boletim de 23 de janeiro da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 274 óbitos e 15.333 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas - novos máximos que fazem deste o pior dia de sempre da pandemia.

Os números voltam assim a subir, passando a fasquia dos 15mil infetados. O documento assinala ainda 9768 recuperados e número de casos ativos nos 162.951, mais 5 291 do que na sexta-feira.

Quanto aos óbitos, é o sexto dia consecutivo de aumento, o quinto em que morrem mais de 200 pessoas por dia. Com a atualização deste sábado, Portugal ultrapassa os 10 mil óbitos (10194) atribuíveis à covid-19 em Portugal.

Continuam a entrar mais de 100 doentes por dia nos hospitais

O ritmo de subida de internamentos não abranda: mais 143 doentes ficaram no hospital devido à covid-19 entre sexta e sábado. O total é de 5922 internamentos, número mais alto da pandemia, que tem sido sucessivamente ultrapassado.

Nas unidades de cuidados intensivos, há mais 5 pacientes internados, o que coloca o total em 720.

Até hoje, a pandemia em Portugal resultou em 624.469 pessoas com testes positivos, das quais 451.324 recuperaram da doença. Há agora 162.951 casos ativos e 206.232​​​​​​ contactos em vigilância.

Novos casos em todo o país

A distribuição regional do boletim mostra este sábado uma subida de novos casos nas regiões de Lisboa, Norte, Alentejo, Algarve e ilhas.

No Norte, registaram-se mais 4 992 infeções, para um total que continua a ser o mais alto do país: 280.156 casos desde março. No Alentejo, os números são mais modestos, e se esta sexta estava nas 491 infeções, hoje registam-se mais 651 novos casos. O total da região está agora em 21.372.

Nas outras regiões, o destaque vai para Lisboa e Vale do Tejo, que continua a concentrar a maioria das novas infeções: agora foram 6.135. Ao todo, nesta região houve já 214.830 casos de infeções.

Segue-se o Centro, com mais 2933 doentes covid-19. Desde março, a região vai em 87.095 registos. O Algarve tem 471 novos casos, os Açores registaram 34, ao passo que na Madeira foram identificados mais 117, num total de 3195, o que faz com que neste momento a região menos afetada pela pandemia no país seja o arquipélago dos Açores com 3180 casos.

A distribuição dos óbitos mostra a região de Lisboa e Vale do Tejo bem acima das restantes: 122 mortes este sábado, num total de 3748.

A região com mais óbitos continua a ser, porém, o Norte, com 4020 vítimas mortais.

Nos Açores e na Madeira não foi reportada qualquer vítima mortal por covid-19 este sábado e continuam a ser as regiões com menos óbitos a nível nacional (22 e 31 vítimas mortais respetivamente).